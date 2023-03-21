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50 مليون درهم تبرع من «الأنصاري للصرافة» لدعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية

50 مليون درهم تبرع من «الأنصاري للصرافة» لدعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية
22 مارس 2023 01:42

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت شركة «الأنصاري للصرافة»، المساهمة بـ50 مليون درهم، لدعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، ومن ضمنها الحملة الرمضانية 2023 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام. وتعهدت «الأنصاري للصرافة» بتقديم 50 مليون درهم للمساهمة في دعم برامج العمل الخيري والإنساني التي تنفذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية في مختلف أنحاء العالم، ضمن 5 محاور رئيسية، هي المساعدات والإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، على أن يتم صرف المبلغ خلال السنوات الخمس القادمة.
وبهذه المناسبة، قال محمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري للصرافة»: «تحرص قيادة دولة الإمارات على إطلاق المبادرات الإنسانية والخيرية لرفع المعاناة عن المحتاجين، والتي تعبر عن قيم البذل والعطاء الراسخة في دولة الإمارات»، مضيفاً: «إن مساهمتنا في دعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، ولاسيما الحملة الرمضانية لهذا العام، تجسد حرصنا على دعم كل مبادرة خير تطلقها دولة الإمارات لمساعدة الفئات الضعيفة في أي مكان».
وتابع: «تتميز المبادرات الإنسانية الإماراتية بأنها تشهد مشاركة كافة فئات المجتمع، الأمر الذي يؤكد تجذر قيم التكافل الاجتماعي داخل المجتمع الإماراتي، الذي يسعى إلى زرع الخير في أنحاء العالم كافة، حيث ستشكل الحملة الرمضانية نقلة نوعية كبيرة في مسار العمل الإنساني العالمي، وستؤدي إلى استدامة العمل الخيري».

الحملة الرمضانية
مبادرات محمد بن راشد العالمية
الإمارات
الأنصاري للصرافة
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