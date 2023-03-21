حملات تفتيشية لبلدية دبي

دبي (الاتحاد)

أنهت بلدية دبي استعداداتها لضمان الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وسلامة الغذاء خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف حملاتها وزياراتها التفتيشية على الأسواق والمؤسسات الغذائية ومنشآت إعداد وتحضير الطعام في إمارة دبي؛ بهدف التأكد من التزامهم بمعايير وقوانين سلامة الأغذية، إضافةً إلى تجهيز المقاصب، وتحديد أوقات عملها من أجل تلبية احتياجات المتعاملين.

وقال سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي: «كثّفت فرق تفتيش الصحة العامة وسلامة الغذاء التابعة لبلدية دبي، في إطار استعداداتها لشهر رمضان، زياراتها التفتيشية على مؤسسات تحضير وإعداد الطعام والوجبات والمطابخ الشعبية، والمستودعات الغذائية، والفنادق و(الهايبر ماركت والسوبر ماركت)، والأسواق؛ بهدف ضمان سلامة الأغذية، والتأكد من التزام أصحاب الفعاليات والعاملين بمعايير السلامة الغذائية المعتمدة، عبر مراحل إعداد الطعام المختلفة من تخزين وتحضير وطهي، وصولاً إلى جودة المواد المستخدمة وصلاحيتها». وأضاف سلطان الطاهر: «ستواصل بلدية دبي حملاتها التفتيشية على القطاع الغذائي خلال شهر رمضان المبارك، خصوصاً على منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، والأسواق».

من جهة أخرى، استكملت مقاصب بلدية دبي تجهيزاتها. وحددت البلدية آلية وساعات العمل المناسبة خلال شهر رمضان في جميع مقاصب الإمارة، والتي تشمل القصيص، والقوز، والليسيلي، وحتا، لتكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً طيلة أيام الأسبوع، فيما سيتوقّف العمل يوم الجمعة من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، لأداء صلاة الجمعة.

كما أطلقت بلدية دبي حملة لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الذبح بالمقاصب، وتجنب الذبح الخارجي، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وضمان الحد من انتشار الأمراض، وحماية البيئة من التلوث.