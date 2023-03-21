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حميد النعيمي يفتتح مسجد الرقايب في عجمان

حميد النعيمي يفتتح مسجد الرقايب في عجمان
22 مارس 2023 01:45

عجمان (وام)

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صلاة المغرب، أمس، في مسجد الرقايب بمنطقة الرقايب في عجمان، إيذاناً بافتتاحه. ويتسع المسجد الذي بني على الطراز الإسلامي الحديث لـ 1350 مصلياً، واعتمد في معماره على نظام البناء بالحوائط المحمولة دون أعمدة، بالإضافة إلى المساحات الخارجية للمصلين، وأماكن الوضوء، والرواق الخارجي، والحدائق الغناء الممتدة، ومواقف السيارات.

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واطلع صاحب السمو حاكم عجمان على مواصفات المسجد، مستمعاً إلى شرح مفصل عن المسجد وما يحتويه من مرافق متعددة لخدمة المصلين ومساحته وموقعه المتميز، حيث بني المسجد بموقع استراتيجي في منطقة الرقايب بعجمان، مما يجعل منه موقعاً مناسباً للكثير من المصلين من المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة ليرتادوه في مختلف الأوقات للعبادة.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالرعاية التي تحظى بها المساجد من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. 

حميد النعيمي
الإمارات
حميد بن راشد النعيمي
عجمان
حاكم عجمان
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