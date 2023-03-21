الشيخة فاطمة تستقبل أطفال كورال «آمال»

أبوظبي (وام)

بحنان الأم ووفاء الأبناء، استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، مجموعة من أطفال كورال المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة «آمال»، والتي تختص بدعم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية واضطرابات الكلام واللغة والتوحّد.

وقدِم هؤلاء الأطفال من الجمهورية العربية السورية الشقيقة تعبيراً عن حبهم ولتقديم شكرهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في يوم الأم. وفي مبادرة سابقة لسموها، وجّهت بعلاج عدد من الأطفال الذين فقدوا القدرة على السمع وقد منّ الله على هؤلاء الأطفال بالشفاء بعد عمليات زرع تكلّلت بالنجاح مما أدى إلى استعادتهم للسمع وقد قامت منظمة (آمال) بتوفير التدريب والتأهيل مما مكّنهم من الاندماج بعد ذلك في المجتمع.

وبهذه المناسبة، قدّم الأطفال مجموعة من العروض الفنّية التي تعبّر عن صدق مشاعرهم التي تعكس الوفاء والحب لسمو الشيخة فاطمة.

كما قدّموا هدية عيد الأم إلى سموّها، وعبرت سموّها عن سعادتها الغامرة في يوم يجسّد الوفاء للأم. ورحّبت بهم وأسعدتهم بكلماتها الحانية المعبرة عن حبها وحرصها على نجاحهم وأبدت دعمها الدائم لهم، متمنية لهم موفور الصحة والنجاح.

كان برفقة الأطفال فادية يوسف ديب من وزارة التعليم العالي السورية، ورنا المنجد المدير التنفيذي لمنظمه آمال، والآنسة يارا لوستان، ومجموعة من أمهات الأطفال.