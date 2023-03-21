نادي دبي للسيدات يحتفي بالأمهات

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ورئيسة نادي دبي للسيدات، احتفل النادي بيوم الأم، في إطار حرص سموها على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة وتقديرها الدائم لدورها كأم وموظفة ومربية أجيال، ومُساهِمة بفعالية في مختلف مسارات التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات.

تم الاحتفال خلال اللقاء الأول لعضوات نادي دبي للسيدات لعام 2023، الذي تم تنظيمه على شاطئ النادي وسط أجواء مبهجة جمعت العديد من العضوات والأمهات وموظفات النادي ومؤسسة دبي للمرأة. وتقدمت نعيمة أهلي مدير إدارة الدعم المؤسسي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة بالتهنئة لجميع الأمهات، مؤكدة أن اللقاء يأتي في إطار المبادرات المجتمعية للنادي لتوطيد العلاقات الإنسانية وأواصر الصلات بين العضوات، مُشيرة إلى أن جميع العضوات هن بمثابة عائلة كبيرة وأن العديد منهن لديهن علاقة طويلة وممتدة مع نادي دبي للسيدات منذ تأسيسه عام 2003.

وأضافت أن نادي دبي للسيدات هو تجسيد مُصغر لمجتمع الإمارات المتنوع والعامر بالمحبة والإخاء، مؤكدةً الاهتمام الشخصي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بتهيئة الظروف والإمكانيات التي تسهم في التعبير عن الود والمحبة للأمهات في هذه المناسبة المميزة، وانطلاقاً من هذه الرؤية الإنسانية لسموها كان احتفال النادي بالأمهات من خلال هذه المبادرة التي اشتملت على العديد من الفعاليات الترفيهية وورش العمل لكيفية صنع البخور والعطور، وتنسيق الزهور، بالإضافة لجلسات استرخاء مقدمة مجاناً مع تقديم هدايا معبرة للحضور وخاصة الأمهات.