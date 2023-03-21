«النهضة النسائية بدبي» تحتفل بيوم الأم

دبي (الاتحاد)

احتفلت جمعية النهضة النسائية بحتا بيوم المرأة العالمي وكذلك يوم الأم، وصرّحت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام للجمعية، بأن الجمعية وفروعها وإداراتها وأقسامها تحرص كل الحرص على إحياء المناسبات الاجتماعية والأسرية، ولقد ارتأينا تنظيم هذا الحفل في منطقة حتا حيث الطبيعة الساحرة والأصالة والعراقة، وبأن تكون احتفالات فرع حتا عبر ثنائية مبهجة بعنوان (ثنائية الحب الأسري) تجمع بين دفتيها يوم المرأة العالمي ويوم الأم في مناسبة واحدة، حيث تضمنت الفعاليات فقرات شيقة أكدت على دور المرأة والأمومة في النسيج الاجتماعي والثقافي والتفاعلي في المجتمع.

ومن جهة أخرى، أشارت شيخة سيف مدير فرع حتا إلى أهمية الاحتفال بيوم المرأة ويوم الأم، وقالت: قمنا بزيارة لأمهات الشهداء بالمنطقة تحت مبادرة بعنوان «أنتن فخر الأمهات» وتم اللقاء بمجموعة منهن كلمسة وفاء ومحبة ومودة لهن. وبدورهن، فقد رحبت أمهات الشهداء بالوفد الزائر أشد الترحيب بكل محبة وود وبحفاوة المرأة الإماراتية الأصيلة.

كما وقدمت كوكبة من فلذات أكبادنا زهرات روضة البساتين بحتا مجموعة من الفقرات المعبرة جسدت المحبة الخالصة للأمهات والسيدات ودورهن في احتضان «طفولتنا بحنان»، ومن خلال عنوان له أكثر من بُعد فحواه بركة البيت، تم دعوة عدد من كبار السن أمهاتنا الكريمات (ضي البيت ونوره) وتكريمهن لعطائهن الوفير.

وبدورها، عبرت وضحة الكعبي، مديرة روضة البساتين بحتا، عن أن الاحتفال اليوم بذكرى هاتين المناسبتين يوم المرأة ويوم الأم له الأثر والدور الكبير لغرس ثقافة الشكر والامتنان لدى الأطفال منذ نعومة أظافرهم وإبراز الدور العظيم للأم والمرأة في المجتمع.