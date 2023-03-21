«أفكار» بين شرطة أبوظبي و«التنمية الأسرية»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت إدارة مكافحة المخدرات في العين، ولجنة الأدباء والقراءة ورشة للقراءة بعنوان «أفكار من مكتبتي» وبالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية.

وأكد المقدم الدكتور سالم عبيد العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين اهتمام شرطة أبوظبي وحرصها على نشر المعرفة، وتحفيز المنتسبين على القراءة، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي متطور.

واستعرضت الدكتورة عائشة الشرياني مدرب جودة حياة في التنمية الأسرية كيفية استثمار الكتب والمصادر في التحفيز على القراءة، موضحة أنها تسهم في تحسين أنماط الحياة واستثمار المعرفة في تطوير جوانب الحياة والممارسة للمعرفة ولتطوير عالمنا.

وقدمت نموذجاً لبعض الأفكار والمبادئ المقتبسة من الكتب، ويمكن تطبيقها حياتياً، مثل: تذكر ما يجعلك سعيداً حقاً، وفكر كالشجرة وواجه العقبات وانصت لكل ما حولك واظهر الاهتمام بالآخر والإرادة وجدد حياتك، لافتة إلى أنها تعزز السلوكيات الإيجابية، وتطور علاقاتنا مع الآخرين. وأشاد مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين بجهود مؤسسة التنمية الأسرية والتي تسهم إيجابياً في بناء مجتمع متماسك، وثمن التعاون بين إدارة مكافحة المخدرات ومؤسسة التنمية الأسرية، وأهميته في نشر الوعي والحد من آفة المخدرات.

وفي ختام الورشة، جرى توزيع كتيبات تعريفية أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية، فيما أعربت الدكتورة عائشة الشرياني عن خالص شكرها لشرطة أبوظبي على جهودها المثمرة من أجل حماية أفراد المجتمع.