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قائد شرطة رأس الخيمة يطلع على أنظمة الموارد العامة

علي بن علوان والحضور (من المصدر)
22 مارس 2023 01:42

رأس الخيمة (الاتحاد)

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زار اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بزيارة تنسيقية لهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، وذلك بحضور جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة الهيئة، وميسون محمد الذهب مدير عام الهيئة بالإنابة؛ بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات التي تنتهجها الهيئة في تقديم أعلى مستويات الخدمة التي تعزز جودة الحياة للمجتمع وتدفع مسيرة العمل نحو التقدم و الابتكار.
وأشاد القائد العام بالدور الفاعل الذي تقوم به هيئة الموارد العامة في النهوض بمستويات الخدمة المقدمة لجمهور المتعاملين، بما يسهم في تعزيز المسيرة الأمنية في الإمارة في إطار التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين، لافتاً إلى أن مستوى العلاقة الرفيع بين شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة بالإمارة يصب في خدمة المجتمع وأفراده، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الرضا عن الخدمات التي تقدمها شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي هيئة الموارد العامة.

شرطة رأس الخيمة
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رأس الخيمة
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