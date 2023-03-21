الأربعاء 22 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تشارك في محاضرة «بوابة التاريخ» بقلعة الجاهلي

متحدثون خلال الفعالية (من المصدر)
22 مارس 2023 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك

شاركت شرطة أبوظبي في محاضرة بوابة التاريخ، تحت شعار «التحصينات الدفاعية والتاريخ الشرطي في الإمارات»، والتي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.
وتحدث المقدم مبارك بشير المسماري باحث في الموروث الشرطي بشرطة أبوظبي خلال المحاضرة التي أقيمت في قلعة الجاهلي بمدينة العين عن تاريخ شرطة أبوظبي منذ نشأتها عام 1957 ومراحل التطور التي جعلت من أبوظبي أكثر المدن أمناً على مستوى العالم. واستعرض تاريخ قلعة المربعة والتي أمر ببنائها المغفور له «بإذن الله تعالى» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه في عام 1948م واستلمتها شرطة أبوظبي عام 1959م ثم تحدث عن مرحلة تخريج فوج زايد الأول تاريخ 22/2/1969م وهي أول قوة نظامية متدربة لشرطة أبوظبي.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
قلعة الجاهلي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
الرياضي
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
اليوم 14:55
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
اليوم 14:51
محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 971 نزيلاً في دبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
الإمارات
محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 971 نزيلاً في دبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
اليوم 14:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©