شرطة أبوظبي تشارك في محاضرة «بوابة التاريخ» بقلعة الجاهلي

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي في محاضرة بوابة التاريخ، تحت شعار «التحصينات الدفاعية والتاريخ الشرطي في الإمارات»، والتي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتحدث المقدم مبارك بشير المسماري باحث في الموروث الشرطي بشرطة أبوظبي خلال المحاضرة التي أقيمت في قلعة الجاهلي بمدينة العين عن تاريخ شرطة أبوظبي منذ نشأتها عام 1957 ومراحل التطور التي جعلت من أبوظبي أكثر المدن أمناً على مستوى العالم. واستعرض تاريخ قلعة المربعة والتي أمر ببنائها المغفور له «بإذن الله تعالى» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه في عام 1948م واستلمتها شرطة أبوظبي عام 1959م ثم تحدث عن مرحلة تخريج فوج زايد الأول تاريخ 22/2/1969م وهي أول قوة نظامية متدربة لشرطة أبوظبي.