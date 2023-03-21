احتساب أوقات التعليم في «تمكين» كساعات تدريبية للمدرّسين

دينا جوني (دبي)

احتفت مؤسسة الإمارات للتعليم بالمعلمين المشاركين في تطبيق مبادرة «تمكين» لدعم الطلبة من ذوي الأداء الدراسي المتدني في مختلف المراحل التعليمية. وكرّمت المؤسسة جميع المعلمين الذين بذلوا الوقت والجهد لدعم الطلبة ضمن برنامج «تمكين»، من خلال شهادات الشكر والتقدير لحرصهم وكفاءتهم والتزامهم بتقديم الدروس. كما أعلمت المؤسسة الإدارات المدرسية باحتساب أوقات التعليم خلال تطبيق برنامج «تمكين» كساعات تدريبية تضاف إلى ملف المعلم.

وكانت المؤسسة قد أطلقت البرنامج مع إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، واستتبعته بمرحلة ثانية تمّ تقديمها عن بُعد للطلبة المستهدفين.

ويقدّم البرنامج الدعم الأكاديمي للطلبة ذوي الأداء المتدني ويستهدف المهارات الأساسية التي يفتقدها الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، والتي تمّ تحديدها من خلال نتائج اختبارات الفصل الأول. وينفذ البرنامج من قبل مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، على الطلبة الذين لم يحققوا نسبة النجاح في اختبارات الفصل الدراسي في المواد الأساسية «أ».

ومن مهام المعلم في البرنامج، حصر الطلبة المستهدفين، وتحديد نواتج التعلّم أو المهارات المستهدفة، وتوظيف هيكل الامتحان الفصلي وكتابَي الأنشطة والطالب، ومنصات التعلّم المختلفة، وبوابة التعلّم الذكي. وكذلك تدريب الطلبة المستهدفين على الأسئلة والتطبيقات التي تحاكي الامتحان الفصلي لتهيئة الطلبة لاجتياز امتحان «تمكين».

مهارات ومعارف

دعت المؤسسة المعلمين والمعلمات الراغبين في المشاركة في مبادرة تمكين للفصل الدراسي الثاني إلى تسجيل اهتمامهم في البرنامج لرفع مستوى أداء الطلبة في جميع المواد الدراسية المستهدفة في الاختبارات، وضماناً لتمكين الطلبة من المهارات الأساسية الداعمة لتعلمهم. وتركز الحصص على تدريب الطلبة على المهارات والمعارف من خلال الحصص التدريبية الافتراضية خارج وقت الدوام المدرسي.