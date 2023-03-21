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«سوربون أبوظبي» تنظم حلقة نقاشية بعنوان «غد مستدام»

عبدالعزيز النعيمي يتسلم درعاً تكريمياً من لورانس رينو (من المصدر)
22 مارس 2023 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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عقدت جامعة السوربون أبوظبي حلقة نقاشية ملهمة بعنوان «غد مستدام من خلال عيون الشيخ الأخضر»، تحدث فيها الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي، المستشار البيئي لحكومة إمارة عجمان، الذي يشتهر عالمياً بلقب «الشيخ الأخضر» لاهتماماته البيئية والاستدامة.
خلال المناقشة، شارك الشيخ عبد العزيز فلسفته وأفكاره وقدم رؤى وحلولاً مبتكرة تمكننا من الحفاظ على كوكبنا الثمين لصالح البشر والكوكب. علاوة على ذلك، سلط الضوء على التزامه الشخصي بهذه القضية، بينما شجع جميع الحضور على الانضمام إليه في مهمته المتمثلة في خلق مستقبل يمكن للجميع فيه الازدهار دون المساس باحتياجات الأجيال الحالية والقادمة.
وقال الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، المستشار البيئي لحكومة إمارة عجمان ومؤسس أكاديمية الشيخ الأخضر للقيادات المستدامة: «ضمان حصول كل شخص على فرصة ليعيش حياة صحية وسعيدة، دون المساس باحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، يعد أولوية قصوى لابد من أخذها بعين الاعتبار. إنها دعوة للعمل، وإعادة التفكير في الطريقة التي نعيش بها حياتنا واتخاذ خيارات وممارسات مستدامة مناسبة. وهذا تذكير بأن لدينا جميعاً دوراً كبيراً نلعبه في صناعة مستقبل مستدام، وأنه من خلال العمل معاً، يمكننا تحقيق أشياء عظيمة».
قالت الدكتورة لورانس رينو، نائبة المدير للشؤون الأكاديمية لجامعة السوربون أبوظبي: «يعزز هذا الحدث تفانينا في دفع الجهود والمساهمة في العمل من أجل الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة من خلال المبادرة التي أطلقتها الجامعة «Go Green 2023».
وأضافت الدكتورة رينو: «نحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة تدعم الاستدامة من خلال التعليم والبحث، ونحن استباقيون في جعل الاستدامة أولوية أساسية لجامعة السوربون أبوظبي. ونتطلع للمساهمة في زيادة نشر الوعي بين المجتمع الجامعي حول مواضيع تغير المناخ، وتمكينهم من المشاركة في تطوير المبادرات التي تدعم وتعالج التغير المناخي والتحديات البيئية».

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