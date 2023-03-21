شراكة بين «التكنولوجيا التطبيقية» و«نوفيا للدعم الفني»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع الدكتور أحمد عبدالمنان العور، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وفرح تشاهما الرئيس التنفيذي لشركة نوفيا سيجما للدعم الفني، اتفاقية شراكة بين بوليتكنك أبوظبي التابع للمعهد، و«نوفيا سيجما» تنص على التعاون المشترك، لبناء مركز تدريب متخصص في بوليتكنك أبوظبي، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في أحدث مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، بما يحقق الرؤية والأهداف الاستراتيجية التي تحقق الارتقاء الدائم بالمخرجات الوطنية وتلبي متطلبات وظائف المستقبل.

وقال الدكتور أحمد عبدالمنان العور إن الاتفاقية تأتي في إطار عمل منظومة «أبوظبي التقني» بضرورة التعاون مع مختلف المؤسسات المتميزة والمتخصصة، لتوفير الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة لخريجي وطلبة المؤسسات الثانوية والجامعية التابعة لـ«أبوظبي التقني» ومنها بالتأكيد بوليتكنك أبوظبي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنص على توفير فرص عمل مناسبة لعدد من خريجي البوليتكنك وفقاً لسياسة ومعايير «نوفيا»، وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وقال الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي، خلال الاحتفال بتبادل تسليم الاتفاقية، إنها تنص كذلك على تنظيم برامج تدريب متخصص لخريجي البوليتكنك تنتهي بتوظيف عدد منهم، وبرامج أخرى للتدريب الوظيفي أثناء الدراسة لعدد من طلبة، وذلك وفقاً لسياسة ومعايير «نوفيا»، بجانب إعطاء الشركة الأولوية للمشاركة في الرعاية العينية والنقدية لمشاريع وبحوث وبرامج وأنشطة طلبة البوليتكنك، وإمكانية توفر خبراء من «نوفيا» كأعضاء هيئة تدريس مساعدين أو ضيوف في الدورات المتخصصة للطلبة، مؤكداً حرص البوليتكنك على منح الطلبة كافة أسباب التميز اللازمة لصناعة الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية.

خبرات

قالت فرح تشاهما، الرئيس التنفيذي لشركة نوفيا سيجما للدعم الفني، إن الشركة تملك خبرات عالية تؤهلها لتنظيم ندوات فنية ورش عمل لطلبة البوليتكنك داخل أو خارج الحرم الجامعي حول التقنيات الجديدة واحتياجات سوق العمل، وهو الأمر الذي تنص علية هذه الاتفاقية التي تعزز مجالات التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والتفكير القيادي المتعلق بأفضل الممارسات في التعلم والتعليم باستخدام أحدث التقنيات، معربة عن فخرها بالتعاون مع «أبوظبي التقني» ممثلاً في بوليتكنك أبوظبي، كبرى المؤسسات الجامعية المتخصصة في تخريج الكفاءات الإماراتية المتقدمة في تخصصات هندسية وتكنولوجية تتوافق مع متطلبات وظائف المستقبل.