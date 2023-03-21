لطيفة بنت محمد: إطلاق منصة «04» إنجاز يعكس فكر دبي القائم على الابتكار

دبي (الاتحاد)

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن إمارة دبي رسخت نموذجاً عالمياً لحكومات المستقبل يقوم على نهج الابتكار، مشيرةً إلى أن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للمنصة الموحدة «04» التي تضم أكثر من 40 جهة حكومية، يسهم بشكل فاعل في تطوير تجربة المتعاملين، ويعكس مرونة الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة، ومدى جاهزيتها لمواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة، وقالت: «تتوافق هذه المنصة مع الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والفكر الإبداعي الذي تمتاز به دبي، وتسخره دائماً في خدمة البشرية، وستسهم هذه المنصة في إثراء تجربة المتعاملين، والارتقاء بالخدمات الموجهة لهم، كونها تبدأ منهم وتنتهي إليهم، حيث تُفعِّل أدوارهم، وتجعلهم شركاء استراتيجيين خلال مراحل التصميم والتنفيذ والتقييم لكل الخدمات الحكومية، وهو ما يؤدي إلى تحقيق تنمية شاملة تعزز مفهوم الاستدامة».