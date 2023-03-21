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«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الإثيوبي

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الإثيوبي
22 مارس 2023 01:42

أبوظبي (وام) 

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تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نسخة من أوراق اعتماد عمر حسين أوبا، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة، في ديوان عام الوزارة. وتمنّى الوكيل المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب السفير الإثيوبي الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

الإمارات
إثيوبيا
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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