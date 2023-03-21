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محمد بن راشد يشهد مزاد دبي "بريز اب" في مضمار ميدان

محمد بن راشد يشهد مزاد دبي "بريز اب" في مضمار ميدان
21 مارس 2023 23:35

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، النسخة الثانية من مزاد دبي "بريز اب 2023"، والذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل بالتعاون مع دار مزادات "جوفز" العالمية، في حلبة العرض بمضمار ميدان، التحفة المعمارية الأبرز والأحدث عالميا على صعيد مضامير سباقات الخيل، وأضخم مضمار لسباقات الخيول في العالم، بسعة 80 ألف شخص، والذي سيستضيف السبت المقبل 25 مارس الحالي النسخة الـ27 لكأس دبي العالمي.

وشهد المزاد بجانب سموه، الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم.
تضمن المزاد عرض عدد من الخيول في عمر عامين المعروضة من إيرلندا والمملكة المتحدة، والتي تنحدر من أقوى وأرقى السلالات.

وقد شهد المزاد مشاركة كبيرة من الملاك من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة ومن حول العالم، بعد التنافس الكبير الذي شهدته النسخة الأولى.
واستبقت فعاليات المزاد، باستعراض للخيول المعروضة في ركض سريع على مضمار التدريب في نادي دبي لسباق الخيل.
يأتي تنظيم الحدث قبل أيام من انطلاقة النسخة 27 لكأس دبي، الحدث الأبرز والأهم عالمياً في مجال سباقات الخيل، والذي يؤكد مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية المستوى ومركز رئيسي على خارطة رياضات الخيل العالمية، وذلك بمشاركة صفوة جياد العالم في مضمار "ميدان" الشهير، ضمن أمسية تبلغ جوائزها المالية 30.5 مليون دولار أميركي.

 

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محمد بن راشد
كأس دبي العالمي للخيول
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