«اجتماعية الوطني» تناقش مشاركة المواطنين في القطاع الصحي

دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي، رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة هند حميد العليلي، مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار، ومريم ماجد بن ثنية، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

حضر الاجتماع ممثلو جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، والمعهد الوطني للتخصصات الصحية، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض التحديات التي تواجه القطاع الصحي في جذب واستبقاء الكوادر الطبية المواطنة، وجهود تلك الجهات لتوظيف الخريجين الجدد بكليات العلوم الصحية والتمريض، والمبادرات التشجيعية لحث الطلبة على الالتحاق بالتخصصات الطبية والعلوم الصحية، وأوجه التنسيق والتعاون بينها وبين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في شان برنامج «نافس». وتم تبادل وجهات النظر وفق محاور الموضوع التي تتضمن: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة، ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.