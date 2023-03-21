«الشؤون الإسلامية»: الأم أساس العالم

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمناسبة يوم الأم: «الأم منبع التربية ومنهج دراسي متكامل، الأم مدرسة تخرج الأطفال وتربي البنات والأولاد، الأم عالم هي أساسه، نكرمها ونبر بها ونقدرها ونرفع مكانتها في البيت وفي المجتمع، ودولتنا قيادة وحكومة ترعاها، فـ(أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تحيط الأم بالرعاية في جميع شؤونها».

من ناحيته، قال محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «يوم الأم مناسبة عظيمة، لها وقعها الكبير، وتأثيرها الفعّال، لارتباطها بشخصية تلامس شغاف القلب، حبّاً وتقديراً وتوقيراً، فالأم مصدر إلهامنا، ومنبع قوتنا، تضيء لنا دروب الحياة بقناديل الأمل المشرقة، ونتعلم من فيض كرمهن قيم العطاء والمحبة، وننهل من حكمة رعايتهن قيم اللطف والرحمة، فكل التقدير والاحترام لأمهاتنا، وتحية إجلال وإكبار لـ(أم الإمارات) وللقيادة الرشيدة على تكريمهم للأمهات، ودعمهم المتواصل لهن، وتمكينهن من المساهمة في مسيرة العطاء والتنمية وتنشئة أجيال المستقبل».