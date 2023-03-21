تكريم الأمهات الصامدات أمام مرض أزواجهن مصابي السرطان

رأس الخيمة (الاتحاد)

كرمت جمعية الإمارات للسرطان، بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عدداً من الأمهات الصامدات أمام مرض أزواجهن من مصابي السرطان، وذلك في حفل أُقيم بمناسبة يوم الأم بمركز «راك مول»، بحضور الرائد راشد سعيد بلهون رئيس قسم الشرطة المجتمعية، والرائد زينب يحيى المعز مدير فرع الشراكات والاتصال المجتمعي، ومهرة محمد بن صراي مدير فرع جمعية الإمارات للسرطان في رأس الخيمة، وفهد الأمير من مركز «راك مول»، وليث الصفدي من شركة «إمبا لتجارة مواد البناء»، وعدد من الشخصيات، وأعضاء الجمعية سلطان الشامسي، ومروة منصور الصفدي، وهاجر الشحي والمتطوعين.

وتضمن حفل التكريم فقرات متنوعة، كما تم توزيع قسائم شرائية على الأمهات من متاجر عدة متنوعة، وإجراء فحوص طبية مجانية.

وأكد الرائد راشد سعيد بلهون، في كلمته، حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على مواكبة كل المناسبات والفعاليات المجتمعية، ودعم جميع المبادرات الإنسانية. وحيا جميع الأمهات بمناسبة عيد الأم، مثنياً على دور الأمهات في بناء الإنسان والأوطان ونهضة وتقدم المجتمع.

وقالت مهرة محمد بن صراي، إن هذا التكريم يعكس التقدير للأمهات، خاصة زوجات مرضى السرطان، باعتبارهن النموذج الصامد والقدوة في العطاء بصبرهن، ودعمن لأزواجهن المرضى، إلى جانب رعاية شؤون منازلهن وتربية الأبناء. ولفتت إلى أن الجمعية حرصت على تقديم التهنئة لهذه الفئة للتخفيف عنها، ودعمهن والوقوف بجانبهن، والشكر لهن على صبرهن وقوة تحملهن ودورهن في رعاية أزواجهن المرضى.

من جهته، اعتبر منصور الصفدي مدير شركة «إمبا لتجارة مواد البناء» - إحدى الجهات الداعمة لحفل تكريم الأمهات، أن الأم هي الروح والعقل والحياة كلها، وأن اليتيم ليس يتيم الأب وإنما يتيم الأم، وإن الاحتفال بإنسانية الأمهات وتضحياتهن لا ينحصر بيوم واحد من العام، إنما في كل يوم في حياة أبناء المجتمع.

وفي الختام، تم تكريم الأمهات، وتوزيع الورود والهدايا عليهن، كما تم تكريم الجهات الراعية.