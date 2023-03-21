أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة بالدولة، أمس، هطول أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، مصحوبة بالبرد على بعض المناطق. ورياح مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق نتيجة تعمق المنخفض الجوي.

ومن المتوقع أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق الشرقية والشمالية تتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س مع السحب، والبحر متوسط الموج يضطرب ظهراً في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان.

وكان «الوطني للأرصاد» قد أشار في تقرير عن الحالة الجوية المتوقعة حتى الثلاثاء إلى أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الغرب وتيار هوائي غربي، وتشكيلات من السحب العالية والمتوسطة تتحرك من الغرب إلى الشرق مع سقوط أمطار على بعض المناطق، وتعمق المنخفض الجوي، أمس الثلاثاء، على المناطق الشمالية والشرقية وتتطور السحب الركامية الممطرة.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً شمالاً وشرقاً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار نهاراً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج، يصبح متوسطاً غرباً بعد الظهر في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عُمان. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً وغائماً أحياناً نهاراً شمالاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة أقصى شمال الدولة صباحاً.

وحركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً شمالاً وشرقاً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.