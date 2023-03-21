تعرف على الطقس خلال شهر رمضان

إبراهيم سليم (أبوظبي) أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً خاصاً بحالة الطقس خلال شهر رمضان المبارك للفترة من 23 مارس إلى 22 أبريل 2023، وأوضح تقرير المركز أن شهر رمضان هذا العام يأتي في الربع الأخير من شهر مارس، وتعتبر هذا الفترة ضمن الفترة الانتقالية الأولى «الربيع»، ما بين فصلي الشتاء والصيف. ومن المتوقع أن يكون الطقس في نهار رمضان معتدل الحرارة على أغلب المناطق خلال النصف الأول من الشهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع في النصف الثاني، وسيكون معتدلاً إلى لطيف الحرارة بوجه عام أغلب ليالي الشهر المبارك، ويكون مائلاً للبرودة في النصف الأول منه على الدولة خلال الليل وعند ساعات الفجر. وأشار إلى أنه من خلال الإحصائيات المناخية لهذه الشهر، يتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 31 و35 °م وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 46 °م، في بعض المناطق الداخلية في فترة الظهيرة. بينما يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 20 و22 °م، وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب 4 °م تسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر. وأضاف المركز «في هذه الفترة، يضعف ويتراجع المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً، خاصة في النصف الثاني، وتتأثر المنطقة بامتداد المنخفضات الجوية العابرة، حيث يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبه امتداد لمنخفض جوي علوي متعمق، تزداد فرص تكون السُّحب الممطرة على الدولة». تشير التنبؤات طويلة المدى إلى أن كميات سقوط الأمطار سوف تكون حول المعدل، حيث إن معدل الأمطار في هذا الشهر على الدولة 9 ملم، وأعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 153.6 ملم على رزين أبريل 2003. وتقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذه الفترة، خاصة في الربع الأخير منه، وإن ظلت فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف قائمة خلال ساعات الصَّباح، حيث يتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 64% إلى 78% خلال فترة الَّليل والصباح الباكر، بينما يتراوح متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 18% و28% خلال فترة الظهيرة والنِّهار. ووفقاً للتقرير، فإن الرياح السائدة في فترة الليل والصباح تكون جنوبية شرقية، وفي فترة الظَّهيرة والمساء تكون شمالية غربية (نسيم البر والبحر)، كما تنشط الرياح مع تعمق الأنظمة الضغطية مِما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة أحياناً. وأقصى سرعة رياح (هبه) 137 (كلم/س) في مطار العين سنة 2003، ويبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كم/الساعة. يصل عدد الساعات من أذان الفجر حتى الغروب في بداية الشهر إلى 13 ساعة و27 دقيقة تقريباً في بداية الفترة، ويزيد تدريجياً مع تقدم أيام رمضان المبارك ليصل إلى 14 ساعة و09 دقائق تقريباً في نهاية الشهر، وذلك حسب مدينة أبوظبي وضواحيها. ولفت التقرير إلى أنه قد تزيد أو تقل المدة ببضع دقائق، سواء في بداية الشهر أو نهاية الشهر حسب الموقع.