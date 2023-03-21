عبدالله بن طوق يناقش دور الدبلوماسية في الازدهار الاقتصادي

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الإقليمي الرائد والمختص بتنمية القدرات والكفاءات القيادية والدبلوماسية، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في جلسة تفاعلية لتقديم رؤيته حول الدبلوماسية الاقتصادية، ودورها المتنامي في تعزيز الازدهار الإقليمي.

وخلال الجلسة، قال معالي عبد الله بن طوق المري: «إن التحديات الجغرافية الاقتصادية العالمية آخذة في التنامي منذ بعض الوقت، ونتيجة لذلك، تواجه التجارة الدولية في الوقت الراهن بعض الحواجز كالركود في تسليم السلع العامة العالمية، وكذلك بعض المعوقات المرتبطة بالنظام النقدي الدولي، ناهيك عن بعض الآثار السلبية غير العادلة على مجموعة متنوعة من الاقتصادات. وضمن سعيها للحد من هذه التحديات، حرصت دولة الإمارات على زيادة استثماراتها في القطاعات الجديدة والتقليدية، وحرصت على استقطاب المزيد من الكوادر البشرية المؤهلة وعالية المهارة، فضلاً عن حرصها على الارتقاء بسلاسل التوريد والوصول إلى أسواق جديدة. كل ذلك يضاف إلى مبادراتها لإعادة إدخال العلاقات الدولية متعددة الأطراف في الأنشطة الاقتصادية من خلال العمل الدبلوماسي ومبادرات العلاقات الخارجية».

وتابع معاليه: «استناداً إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة، ظلت الدبلوماسية الاقتصادية محوراً رئيسياً في استراتيجيات دولة الإمارات، حيث أصبح لدينا الآن سجل حافل من الإنجازات الدبلوماسية الاقتصادية، حيث أبرمنا اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، بالإضافة إلى اتفاقيات نعمل على إتمامها قريباً. ما يبرز بلا شك أن الدبلوماسية الاقتصادية لعبت دوراً محورياً في تعزيز علاقاتنا الدولية ودعم مكانتنا كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية».

أدار نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية، النقاش مع معالي وزير الاقتصاد، حيث ناقشا سبل تعزيز الحوارات متعددة الأطراف حول الاقتصاد والتجارة على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال مشاركته في هذا الحدث، قال نيكولاي ملادينوف: «أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي عبدالله بن طوق المري على وقته وحضوره في الأكاديمية، المكان الذي نعمل فيه على تشجيع الجيل القادم من الدبلوماسيين للتفكير بشكل خلاق، وتزويدهم بمهارات حل المشكلات من خلال المشاركة في حوارات منفتحة تناقش بعمق القضايا الأكثر أهمية في عالمنا اليوم».

وأضاف «إن مشهد العلاقات الدولية اليوم يتسم بعدم الاستقرار، ويتطلب استخدام الدبلوماسية الاقتصادية كأداة رئيسية فاعلة تسهم في بناء علاقات متعددة الأطراف وتعزز الاتفاقيات الاقتصادية بين دول العالم. فمن خلال الدبلوماسية الاقتصادية، يمكن للدول أن تخلق عالماً أكثر استقراراً وازدهاراً وترابطاً بما يعود بالنفع على الجميع».

موعد مع تجربة مميزة

أشار أحد طلبة الأكاديمية ممن حضروا الجلسة بالقول: «إن وجود معالي وزير الاقتصاد الإماراتي بيننا اليوم باعتباره أحد المساهمين في تشكيل التوجهات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية، يعد أمراً مميزاً للغاية. لقد تعلمت الكثير عن الدبلوماسية الاقتصادية هنا في الأكاديمية، لكن كنت وزملائي اليوم على موعد مع تجربة مميزة تمثلت في الاستماع والتفاعل مع معالي الوزير. لقد تعرفت أكثر على أهمية النقاشات والعلاقات متعددة الأطراف في إقامة شراكات اقتصادية أكثر صلابة لدولة الإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاستماع إلى تصريحات معاليه حول الخطوات التي نتخذها لتحقيق رؤية (نحن الإمارات 2031)، يجعلني أكثر شغفاً للدخول إلى عالم الدبلوماسية والشؤون الدولية».