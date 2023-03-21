تعاون بين «دُبيّ لرعاية النّساء» و«رؤيا»

دبي (الاتحاد)

أبرمت مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال اتفاقية تعاون مُشترك مع شركة الرؤيا المُتخصصة في مجال إعادة تدوير المنسوجات والأقمشة والمعدات المُستهلكة ضمن جهودها الدؤوبة ومسؤولياتها المُجتمعية لتعزيز مفهوم الاستدامة، وترسيخ الوعيّ البيئي.

وقّعت المُذكرة بمقرّ المُؤسسة شيخة سعيد المنصوريّ، المُدير العام بالإنابة، وعمران يوسف آل علي، مُدير عام شركة رؤيا لإعادة التدوير، وعدد من كبار الموظفين من الجانبين.

وقالت شيخة سعيد المنصوريّ «إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار مساعي مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال لمواكبة عام الاستدامة الذي أطلقهُ صاحب السُموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار (اليوم للغد) بهدف تعزيز المُمارسات المستدامة، ورفع الوعيّ المُجتمعي تجاه قضايا الاستدامة والقضايا البيئيّة، وطرح الحلول الريادية المُبتكرة للتحديات التي تواجه الاستدامة والبيئة». وأضافت أنّ التعاون المُشترك مع شركة الرؤيا المُختصة بتدوير الملابس يُعتبر خطوة أخرى في مَسيرة العمل لتحقيق حزمة من المحاور تشمل المحور البيئيّ، والاجتماعي، وتحقيق الاستدامة، وتوفير أعلى معايير الخدمات بمُختلف أشكالها، لافتة إلى أهمية مخرجات الاتفاقية على المدى القريب والبعيد لدعم رعايا المؤسسة من ضحايا العنف والاتجار بالبشر، وذلك من خلال المشاريع التي تساهم بتنمية الموارد المالية للمؤسسة، ويعود ريعها لصالح هذه الفئات المستهدفة من النساء والأطفال. وأشارت إلى أنّ هذه المُذكرة تنسجمُ مع توجهات حكومة دُبيّ واستراتيجياتها الراميةِ إلى تشجيع المُشاركة المجتمعية، مشددة على حرص المُؤسسة على دعم المُبادرات الوطنية لتحقيق مزيد من الازدهار والرفاهية والتنمية المستدامة لكافة أفراد المُجتمع الإماراتي.