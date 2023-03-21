رئيس وزراء قيرغيزستان يشيد بتجارب الإمارات ويثمّن التعاون الثنائي

دبي (وام)

أشاد معالي أقليبيك جباروف، رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان، بتجارب دولة الإمارات في تحديث العمل الحكومي، وبالمنهجيات التي عملت على تطويرها وتبنيها في إطار الجهود لترسيخ أسس حكومة مستقبلية متقدمة، مثمناً التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات العمل الحكومي.

جاء ذلك، خلال استقبال معالي جباروف وفداً من حكومة دولة الإمارات ضم عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي الحكومي، ومحمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى كازاخستان، السفير غير المقيم في قيرغيزستان، والدكتورة راضية الهاشمي، مدير إدارة المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وفريق عمل برنامج التبادل المعرفي الحكومي، بحضور معالي إديل بيسالوف، نائب رئيس مجلس الوزراء، و14 وزيراً في حكومة قيرغيزستان.

وتم خلال الزيارة، إطلاق الدفعة الأولى من المسرعات الحكومية القرغيزية التي تتبنى منهجية تحدي الـ 100 يوم التي طوّرتها المسرعات الحكومية الإماراتية في إطار التعاون الثنائي بين الحكومتين في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

وعقد الوفد اجتماعات مع معالي أقليبيك جباروف، هدفت لمناقشة أبرز المستجدات والمنجزات في مجال التعاون الثنائي بين الحكومتين، حيث تمكّنت الفرق المشتركة من إنجاز 35 ورشة عمل، ضمن نحو 8500 ساعة تدريبية، واستفاد منها أكثر من 1400 متدرب في مختلف الجهات الحكومية، كما تم تحديد مستهدفات أعمال المسرعات الحكومية التي تطبقها الحكومة القرغيزية.

وقال معالي اقيلبيك جباروف: «لقد أثبتت (المسرعات الحكومية) التي طورتها حكومة دولة الإمارات، كفاءتها العالية في حل التحديات المتعلّقة بتحسين العمل الحكومي، وخلال العام الماضي، قمنا بعمل مكثف لدراسة هذا البرنامج، وأنا متأكد من أنّ تطبيقه في قرغيزستان سيسهم في تطوير العمل الحكومي وتحسين المخرجات لخدمة المجتمع، وسيعزز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع حكومة دولة الإمارات، ويرتقي بها إلى مستوى جديد، وسيفتح صفحة جديدة في تاريخ تعاوننا الثنائي».

وأشار إلى أنّ جميع المشاركين في المسرعات يتخذون خطوتهم الأولى نحو طريق يستغرق بلوغه 100 يوم، ومصمم لإحداث أثر إيجابي في حياة مئات الآلاف من الأشخاص.

وأضاف جباروف: «نظراً إلى أنّ اليوم هو يوم اتخاذ القرارات السريعة وإجراء التحسينات، وبما أنّ المشاركين في هذا البرنامج على مستوى من المعرفة والدراية ولديهم الشغف، فإننا نتطلع إلى إنجازات إيجابية بأعلى مستويات المهنية لتحقيق الأهداف، ونحن ندرك أن الفكر والكفاءة والمرونة التي يتمتع بها الفريق، من شأنها أن تساهم في تسريع النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وتحسين جودة حياة المجتمع»، ودعا فرق عمل المسرعات إلى تنفيذ «التحديات» بأعلى مستويات المسؤولية. وأكد عبد الله لوتاه أن التعاون الإيجابي مع حكومة جمهورية قيرغيزستان يعكس جهود حكومة دولة الإمارات لترجمة توجيهات القيادة بتعزيز التكامل والتعاون الهادف لتطوير نماذج حكومة المستقبل مع حكومات العالم، بما يضمن نقل تجربتها الناجحة، ويسهم في تحقيق تغيير إيجابي في حياة المجتمعات، من خلال تمكين الحكومات بهذه التجارب، وتعزيز قدراتها لصناعة مستقبل مستدام.

مذكرة تعاون ثنائي

وقعت حكومة دولة الإمارات مذكرة تعاون ثنائي مع حكومة قيرغيزستان في ديسمبر 2021، بمجال التبادل المعرفي الحكومي، ضمن 9 محاور رئيسية، هي: المسرعات الحكومية، وبناء القدرات، والاقتصاد، والاقتصاد الإبداعي، والتمويل الإسلامي، والشباب، والمناطق الاقتصادية الحرة، والتجارة الإلكترونية والبورصة، إضافة إلى التمويل الأخضر (المستدام).

تحديات

يركز التحدي الأول على «الحد من عوائق فتح دور الحضانة»، الذي ترأسه وزارة التربية والعلوم، وتعمل على إنجازه كل من: وزارة الصحة، ووزارة الطوارئ، ووزارة العدل، إضافة إلى الوكالة الحكومية للهندسة المعمارية والبناء والإسكان في حكومة قيرغيزستان، على تسهيل افتتاح مراكز الحضانة للأطفال على مستوى جمهورية قرغيزستان وفي مختلف المجتمعات وتسهيل تسجيل الأطفال.

ويسعى التحدي الثاني المتمثل في «زيادة استخدام السيارات الكهربائية»، وترأسه وزارة الطاقة القرغيزية، وتشارك في إنجازه كل من: وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الموارد الطبيعية، ووزارة الشؤون الداخلية، وهيئة الإشراف البيئي والفني، إضافة إلى الوكالة الحكومية للهندسة المعمارية والبناء والإسكان، إلى تشجيع أفراد المجتمع على زيادة معدلات استخدام المركبات الكهربائية بدلاً من المركبات التي تعتمد على البنزين والوقود الأحفوري، بما يضمن تعزيز مبادرات أمن الطاقة.

ويتناول التحدي الثالث «تحسين عمليات تقديم الخدمات العامة» الذي ترأسه وزارة التنمية الرقمية، وتشارك في إنجازه وزارة الصحة، ووزارة التربية والعلوم، وعدد من الجهات الحكومية لتسريع التحول الرقمي، وتطوير منصات حكومية ذكية لتقديم المعاملات، وتسهيل إنجازها.