«الصحة» تشارك في اجتماع خليجي

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماع أعضاء الهيئة التنفيذية في دورتها 96 خلال اليومين الماضيين في مقر المجلس بالعاصمة السعودية الرياض بدعوة من سليمان الدخيل المدير العام لمجلس الصحة الخليجي، حيث انطلق الاجتماع بترحيب من الدكتور يوسف الفارسي - سلطنة عُمان - رئيس الاجتماع في دورته الحالية معلناً انطلاق الاجتماع.

وناقش أعضاء الهيئة التنفيذية عدة مواضيع كانت مدرجة على جدول الاجتماع والتي من شأنها أن تساعد على تطوير مستوى الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون، والتي تندرج تحت المرتكزات الرئيسية للمجلس والمتمثلة في (الوقاية - التوعية - التطوير - الدعم الصحي). وتمت مناقشة مشاريع المجلس لعام 2023م، كما تم الاطلاع على عرض تجربة دولة قطر في التصدي لجائحة كورونا خلال إقامة كاس العالم، كما تم التطرق إلى أداء برنامج الشراء الموحد الخليجي.

حضر الاجتماع كل من الدكتور عيسى المنصوري وناصر خليفة البدور من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة إجلال العلوي من مملكة البحرين، والدكتور هاني جوخدار، والدكتور عبد الله عسيري، والدكتور مرعي القحطاني من المملكة العربية السعودية، والدكتور يوسف الفارسي من سلطنة عُمان، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني وعبد اللطيف علي العبدالله من دولة قطر، والدكتور عبدالرحمن المطيري والدكتورة بثينة المضف من دولة الكويت، والدكتور عبدالله محمد دحان من الجمهورية اليمنية.