الأربعاء 22 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الصحة» تشارك في اجتماع خليجي

عيسى المنصوري وناصر البدور خلال الاجتماع (من المصدر)
22 مارس 2023 01:41

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
الإمارات تقدم تقريرها الوطني في الاجتماع المشترك للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي

عقد مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماع أعضاء الهيئة التنفيذية في دورتها 96 خلال اليومين الماضيين في مقر المجلس بالعاصمة السعودية الرياض بدعوة من سليمان الدخيل المدير العام لمجلس الصحة الخليجي، حيث انطلق الاجتماع بترحيب من الدكتور يوسف الفارسي - سلطنة عُمان - رئيس الاجتماع في دورته الحالية معلناً انطلاق الاجتماع.
وناقش أعضاء الهيئة التنفيذية عدة مواضيع كانت مدرجة على جدول الاجتماع والتي من شأنها أن تساعد على تطوير مستوى الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون، والتي تندرج تحت المرتكزات الرئيسية للمجلس والمتمثلة في (الوقاية - التوعية - التطوير - الدعم الصحي). وتمت مناقشة مشاريع المجلس لعام 2023م، كما تم الاطلاع على عرض تجربة دولة قطر في التصدي لجائحة كورونا خلال إقامة كاس العالم، كما تم التطرق إلى أداء برنامج الشراء الموحد الخليجي.
حضر الاجتماع كل من الدكتور عيسى المنصوري وناصر خليفة البدور من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتورة إجلال العلوي من مملكة البحرين، والدكتور هاني جوخدار، والدكتور عبد الله عسيري، والدكتور مرعي القحطاني من المملكة العربية السعودية، والدكتور يوسف الفارسي من سلطنة عُمان، والشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني وعبد اللطيف علي العبدالله من دولة قطر، والدكتور عبدالرحمن المطيري والدكتورة بثينة المضف من دولة الكويت، والدكتور عبدالله محمد دحان من الجمهورية اليمنية.

الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
اليوم 14:51
محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 971 نزيلاً في دبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
الإمارات
محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 971 نزيلاً في دبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
اليوم 14:40
"درب السلامة".. مسلسل رمضاني من شرطة أبوظبي للأطفال
الإمارات
"درب السلامة".. مسلسل رمضاني من شرطة أبوظبي للأطفال
اليوم 14:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©