«دبي للعلوم» يطلق حملة للتوعية بسرطان القولون والمستقيم

دبي (الاتحاد)

أطلق مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم حملة للتوعية بسرطان القولون والمستقيم، ودعت الحملة إلى أهمية الوقاية والفحص المبكر وذلك تحت شعار: «فحصٌ مبكرٌ لحياةٍ أطول»، تزامناً مع شهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم.

وتهدف حملة مجمّع دبي للعلوم التي تستمر لغاية 15 أبريل 2023، للتشجيع على فحص القولون والمستقيم وتثقيف المجتمع حول أهمية الوقاية من الأمراض والكشف المبكر. إذ يعدّ سرطان القولون والمستقيم ثاني أنواع السرطان الأكثر انتشاراً في دولة الإمارات، وهو في الوقت نفسه أحد أكثر الأنواع التي يسهل الوقاية منها. كما يعتبر السبب الرئيسي الثالث حول العالم للوفيات الناجمة عن مرض السرطان، والسبب الثاني الأكثر شيوعاً للوفيات بسبب السرطان في الإمارات بنسبة 8.9%. أما على الصعيد العالمي، فقد تمّ تسجيل أكثر من 1.9 مليون حالة جديدة و930 ألف حالة وفاة في عام 2020 بسبب هذا المرض، في ظلّ توقّع 3.2 مليون حالة جديدة بحلول عام 2040.

وفي إطار هذه الحملة، سيجري توزيع عدد من الكراسي ذات المقاعد المرتفعة مع رسائل تسويقية ذكية في مختلف أنحاء مجمّعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم، وذلك لتشجيع الأفراد على إجراء فحوص الكشف عن سرطان القولون والمستقيم بشكل منتظم. ويستطيع الأفراد مسح رمز «QR» الموجود على كلّ كرسي للحصول على استشارة طبية مجانية وخصم بنسبة 50% على الفحوص ذات الصلة، وذلك برعاية مستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري الواقع في مجمّع دبي للعلوم، واستخدام الهاشتاغ #التغلّب_على_سرطان_القولون_والمستقيم للإسهام في نشر الوعي بين الأقرباء والأصدقاء.

وقال البروفيسور عبد الكريم مسدّي، الرئيس التنفيذي، المدير الطبي لمستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري: «يمكننا الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، وتجنّب كلّ ما يترافق معه من مضاعفات ومصاعب، عبر إجراء فحوص منتظمة للكشف عنه في مراحل مبكرة. ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى رفع مستوى الوعي بهذا النوع من السرطان، وتشجيع الأفراد على إجراء فحوص روتينية قد تسهم في إنقاذ حياتهم. ويسرّنا أن نتعاون اليوم مع مجمّع دبي للعلوم لرفع مستوى الوعي العام بأهمية الكشف المبكر، عبر تقديم خدمات عالمية المستوى لإجراء الفحوص اللازمة هنا في قلب الوجهة العلمية الأبرز في دبي».

خدمات رعاية

قال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمّع دبي للعلوم: «إن توفير خدمات رعاية صحية رفيعة المستوى من الأولويات الوطنية بدولة الإمارات، وهو ما يبدو جلياً في رؤية (نحن الإمارات 2031). حرصنا في مجمّع دبي للعلوم على مدار 20 عاماً تقريباً على تحقيق التميّز في قطاع الرعاية الصحية، عبر إيجاد بيئة عالمية للعلوم جاذبة لأبرز الشركات العالمية والإقليمية العاملة في قطاعات الخدمات الصحية والبحث والتطوير وعلوم الحياة، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية».

وأضاف: «يأتي إطلاق حملة «فحصٌ مبكرٌ لحياةٍ أطول» بالتعاون مع أحد عملائنا الاستراتيجيين مستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري، في إطار الجهود الحثيثة التي نبذلها لرفع مستوى الوعي بأهمية الفحص المبكر للكشف عن مرض السرطان».