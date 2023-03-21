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أحمد بن طحنون: إعداد شباب الوطن وتزويدهم بأفضل المهارات

أحمد بن طحنون يتوسط الخريجين (وام)
22 مارس 2023 01:43

أبوظبي (وام) 

شهد معالي اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان نائب رئيس أركان القوات المسلحة تخريج الدورة الرابعة لمجندي الخدمة الوطنية البديلة، الذي أُقيم أمس في فندق قصر الإمارات، بحضور سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إضافة إلى عدد من كبار الضباط، ومسؤولي المنشآت الغذائية واللوجستية، وشركاء التأهيل المشاركين في البرنامج.
وأكد معالي اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان - بهذه المناسبة - حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تمكين وإعداد شباب الوطن، وتزويدهم بأفضل المهارات، ليتمكنوا من المشاركة في تعزيز مسيرة النهضة والازدهار والحفاظ على إنجازات ومكتسبات الوطن.
وأشاد معاليه بمجندي الدورة الرابعة للخدمة الوطنية البديلة الذين أدوا واجبهم بكفاءة ومسؤولية، داعياً الخريجين إلى التمسك بالروح الوطنية والحماس وهم مقبلون على خدمة بلدهم في شتى المواقع كشباب كفؤ ومتعلم وقادر على إثبات انتمائه الحقيقي لهذا الوطن المعطاء والولاء للقيادة الرشيدة.

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وأثنى على دور شركاء التأهيل من المنشآت الغذائية واللوجستية الذين يوفرون الخبرة والمعرفة لتأهيل وتدريب المجندين، وتعزيز مهاراتهم لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية التي تسعى إليها الدولة من أجل تقدم ورفاهية الوطن والمواطن والوصول إلى أمن غذائي مستدام.
وألقى المجند صلاح الحمادي كلمة الخريجين، أكد فيها أن الخدمة الوطنية البديلة فرصة لإثبات الولاء للوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، واستعرض مراحل تنفيذ برنامج الدورة الرابعة، بدءاً من مرحلة التدريب الأساسي ثم التدريب التخصصي، وصولاً إلى مرحلة الخدمة الفعلية وإدارة وتشغيل المنشآت الغذائية واللوجستية والتمارين النهائية.
وفي الختام، تم تكريم شركاء التأهيل من المنشآت الغذائية واللوجستية المشاركة في البرنامج والمجندين في شركة مسافي الحاصلين على المركز الأول في التمارين النهائية.

استمرارية
أكد سعيد البحري العامري أن المحافظة على استمرارية عمل المنشآت الغذائية الحيوية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث تمثل ركيزة مهمة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمدادات الغذائية في الدولة.
وقال: «إن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تفخر بالعمل والتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على تنفيذ البرنامج التدريبي لمجندي الخدمة الوطنية البديلة؛ بهدف استدامة تشغيل المنشآت الغذائية الحيوية في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث بسواعد وطنية قادرة على تحمل المسؤولية».
وتوجه بالشكر إلى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي لدعمهم المستمر وإعداد برنامج تدريبي متميز يجمع بين الانضباط العسكري، ومتطلبات العمل في مجالات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، كما عبر عن امتنانه الكبير لجميع شركاء التأهيل من المنشآت الغذائية واللوجستية الذين حرصوا على نقل الخبرة للمجندين وتطبيق البرنامج بكفاءة واحتراف.

أحمد بن طحنون
الإمارات
الخدمة الوطنية
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