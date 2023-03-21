لجنة «الكونغرس العالمي للإعلام» تستعرض محاور دراسة بناء المؤسسات

لندن (وام)

استعرض محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، المحاور الأساسية الثمانية لمخرجات الدراسة البحثية «بناء مؤسسات إعلامية في عصر التضليل الإعلامي» لمختبر مستقبل الإعلام على مدى يومين «أمس الأول وأمس» في مدينة لندن بالمملكة المتحدة أمام مجموعة واسعة من مؤسسات الإعلام الدولي.

وتُعد الدراسة - التي تشكل معلوماتها ومحتوياتها المتنوعة أهمية عالمية في شتى المجالات الحيوية - نتاج نقاشات وتوصيات خبراء مختبر مستقبل الإعلام التي تم تداولها من المسؤولين الإعلاميين والمراسلين الدوليين والباحثين الأكاديميين، ضمن أجندة وفعاليات النسخة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام، والذي نظمته شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بشراكة استراتيجية مع «وام»، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، أهمية مخرجات الدراسة البحثية كأولوية عالمية ومسؤولية تشاركية تضطلع بها مختلف المؤسسات الإخبارية والإعلامية من مختلف دول العالم نحو بناء مؤسسات إعلامية مرنة في عصر التضليل الإعلامي، هدفها الأساسي التعاون المُستدام في تشارك المعلومات ونشر الأخبار والتصدي للشائعات وصناعة المحتوى الصحفي والإذاعي والتلفزيوني والرقمي لخدمة البشرية جمعاء وبجميع لغات العالم في مختلف القارات.

وتفصيلاً، تعتبر الدراسة البحثية «بناء مؤسسات إعلامية في عصر التضليل الإعلامي» مرجعاً دولياً مُهماً ومُلخصاً بحثياً توصل إليه فريق من الخبراء والمتخصصين ورؤساء التحرير والمراسلين من مختلف دول العالم، استناداً إلى بعض الدراسات والأبحاث التي أُجريت في مختلف تخصصات الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والرقمية، وتناولت تحليلاً موسعاً لموضوعين رئيسيين يشغلان باستمرار اهتمام خبراء صناعة الإعلام، أولهما استدامة العمل المشترك بين المؤسسات الإعلامية التي ينتمي إليها هؤلاء الخبراء والمتخصصون، وثانيهما التعاون الإعلامي الدولي في مواجهة التضليل الإعلامي، وتصحيح المعلومات الخاطئة.