شكاوى في رأس الخيمة من صعوبة «الإنجليزية»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أجمع طلاب وطالبات مراحل النقل في مدارس رأس الخيمة، صباح أمس، على صعوبة مادة اللغة الإنجليزية في تلك المراحل وبالتحديد طلاب «الثاني عشر» بأفرعه، مؤكدين صعوبة وطول الاختبار الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الثاني للمدارس الحكومية والخاصة التي تنتهج منهج وزارة التربية والتعليم.

وبينت طالبات القسم المتقدم في «الثاني عشر» بمدرسة شمل للتعليم الأساسي والثانوي للبنات برأس الخيمة، أن الاختبار كان مقسماً لأكثر من 7 أسئلة على شكل فقرات، مشيرين إلى طول الأسئلة وعدم مباشرتها، والتي اتسمت بالصعوبة التي سببت نوعاً من التوتر والخروج من القاعة الامتحانية بعد فترة طويلة.

وقال طلاب في مدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي: إن الاختبار الإلكتروني الذي تقدم له طلاب مرحلة الثانوية اتسم بعدم وضوح بعض الأسئلة المطلوبة، والتي أخذت وقتاً طويلاً من الطالب في التفكير، مطالبين مراعاتهم في الأجوبة، خاصة أنهم كانوا يتوقعون سهولة الاختبار وسلاسة الأسئلة الخاصة به.

واشتكى عدد من الطلاب الحلقة الثانية من طول الامتحان وعدم كفاية الوقت المخصص للقيام بالإجابة والمراجعة، فيما أبدى بعض الطلاب رضاهم عن مستوى الاختبار، وأكدوا أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

من جانبهم، قال تربويو المادة: إن أغلب الأسئلة التي خضع لها طلاب مراحل النقل قد تدربوا على حلها والإجابة عليها، ولكن رهبة الامتحان قد تكون مؤثرة على متقدميه أحياناً، ناهيك عن أن الامتحان في جميع المراحل قاس مختلف المستويات الطلابية، سواء الطالب المتوسط أو الطالب المتميز أو الطالب الأقل تحصيلاً دراسياً، متمنين لهم نتائج جيدة.