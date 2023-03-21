«تنمية المجتمع» بأبوظبي تكرّم الفائزين في مسابقة «يونيفيت»

أبوظبي (وام)

كرمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الفائزين في النسخة الافتتاحية من مسابقة الابتكار الاجتماعي «يونيفيت» (UNIVATE)، التي تنظمها بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وتهدف المسابقة إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع الجامعات والطلبة لرفع الوعي حول أهم التحدّيات الاجتماعية والمساهمة في وضع الأفكار المبتكرة لمعالجة هذه التحديات، وتعزيز جودة الحياة والتلاحم المجتمعي في الإمارة.

وقد تم تقديم 47 فكرة عبر 90 من طلبة مؤسسات التعليم العالي والجامعات الرائدة في أبوظبي، بما فيها جامعة زايد وكليات التقنية العليا وجامعة خليفة وجامعة نيويورك أبوظبي وجامعة السوربون أبوظبي.

ونالت جائزة المركز الأول عن فكرة مشروع «مكان» للطالبة خولة عبداللطيف الحمادي، من جامعة زايد، التي اقترحت تطبيقاً يسمح للضيوف بحجز إقامة في المنازل والمزارع الإماراتية التقليدية. ويوفّر التطبيق للمقيمين والسيّاح فرصة لحجز تجربة أصيلة وتعليمية بسلاسة، وتسهيل الإجراءات للإماراتيين الذين يحرصون على مشاركة ثقافتهم ومنازلهم مع الضيوف.

وجاءت في المرتبة الثانية فكرة تطبيق «ظبياني» تقدّم بها كل من مهرين منير وغابرييل خافييه وعائشة عمر الهويدي، من جامعة زايد، الذين اقترحوا حلاً حسابياً للربط بين الأصدقاء المحتملين وبالأخص للطلبة الجدد في الإمارة، لتعزيز التواصل وبناء العلاقات الاجتماعية.

أمّا الفكرة الفائزة بالمركز الثالث، فكانت برنامجاً للإرشاد المجتمعي اقترحته آية محمد مقدادي، من جامعة خليفة، والذي من شأنه أن يربط المقيمين بأبوظبي مع الوافدين الجدد من أجل تقديم التوجيه والدعم اللازمين على شكل نصائح للعثور على سكن والتسجيل في المدارس، إضافة إلى الدعم والتوجيه المتعلّق بالعادات والتوقّعات الثقافية.

ومن جانبه أكد فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، دور الشراكات في الأثر الإيجابي ومعالجة مختلف القضايا الاجتماعية في أبوظبي، ولذلك، عملت «الهيئة» مع دائرة تنمية المجتمع عبر مسابقة الابتكار الاجتماعي «يونيفيت» والتي شهدت أفكاراً مبتكرة ونوعية قدمها الطلبة من مختلف الجامعات في الإمارة.

مهارات

صرحت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: «نفخر بالأفكار المبدعة التي ابتكرها الطلاب، خلال مشاركتهم في مسابقة (يونيفيت)، ضمن نسختها الأولى، لقد تنوعت المشاركات والمشاريع بالمهارات الفكرية وروح الابتكار التي استطاع الطلاب التعبير عنها من خلال المقترحات التي تقدّموا بها إلى المسابقة».

وأضافت: «الأفكار الثلاث الفائزة تركّز على الترابط الاجتماعي، بهدف تعزيز العلاقات بين المجتمعات المتنوّعة التي تعيش في أبوظبي، لقد اطّلع هؤلاء الطلاب على أهداف دائرة تنمية المجتمع المتمثلة في تعزيز التلاحم المجتمعي، وتوفير حياة كريمة لجميع أفراد مجتمع أبوظبي. ونحن حريصون على استكشاف كيفيّة تنفيذ هذه الأفكار الرائعة من قبل الدائرة لصالح جميع سكان الإمارة، حيث ستعمل الدائرة مع شركائها على تنفيذ الحلول بالتعاون مع الجهات ذات الصلة».