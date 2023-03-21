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«تريندز» يحصل على شهادة «الآيزو»

«تريندز» يحصل على شهادة «الآيزو»
22 مارس 2023 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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حقق مركز تريندز للبحوث والاستشارات إنجازاً جديداً يُضاف إلى سلسلة إنجازاته في مجال التطوير المؤسسي، حيث حصل للسنة الرابعة على التوالي على شهادة «الآيزو ISO 9001: 2015» التي تمنحها المنظمة الدولية للمعايير، تقديراً لما حققه المركز من معايير تتصل بالجودة في مجالات الاستشارات والأبحاث والدراسات والمعارض والنشر والتدريب، وإدارة الفعاليات وما يطبقه من نظم إدارية حديثة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها «تريندز» على هذه الشهادة العالمية، فقد فاز بها أيضاً أعوام 2020 و2021، و2022، وهي تُعطى وفقاً لمبادئ إدارة الجودة والمعايير العالمية التي تقيس كفاءة السياسات الإدارية المتبعة ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها، سواء كانت تدريبية أو بحثية أو استشارية.
وأعرب الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز عن سعادته لحصول مركز تريندز على هذه الشهادة العالمية، مشيراً إلى أن «تريندز» يحتكم إلى منظومة من القيم المشتركة التي ستبقى المرجع الأول والأساسي فيه، والمتمثلة في النزاهة والريادة والابتكار والمسؤولية التي تعزّز مفاهيم العمل البحثي الخلاق والمشاركة في نشر المعرفة والقيم الإنسانية القائمة على التسامح والأخوة الإنسانية والتعايش.
وأهدى الدكتور العلي الشهادة لكافة أفراد فريق عمل «تريندز»، مؤكداً أن إنجازات مركز تريندز المتعددة جاءت نتيجة لعملهم الدؤوب وجهودهم المخلصة في جميع قطاعاته وإداراته بنظرة بحثية علمية استشرافية بعيدة المدى لتعزيز المعرفة وجمهورها الواسع.

مركز تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
الآيزو
شهادة الآيزو
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