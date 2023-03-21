تقاطعات بإشارات ضوئية جديدة بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، افتتاح طرق عدة مع تقاطعات بإشارات ضوئية جديدة في عدد من الشوارع في مدينة أبوظبي والمناطق الخارجية، تعزيزاً لانسيابية الحركة والسلامة المرورية على الطرق.

وأوضح المركز أن الأسبوع الجاري شهد افتتاح طريق وتقاطع بإشارة ضوئية في منطقة الميناء- أبوظبي، وافتتاح طريق مع تقاطعات بإشارات ضوئية جديدة في منطقة الفلاح – أبوظبي، بالإضافة إلى افتتاح طريق مع تقاطعات بإشارة ضوئية جديدة في منطقة الريف- أبوظبي.

وأعلن المركز عن إغلاق جزئي في 5 طرق متفرقة نظراً للتحسينات المرورية التي يتم تنفيذها في تلك الشوارع، حيث سيتم إغلاق جزئي على طريق الطف (E16) – العين حتى يوم 12 أبريل، وإغلاق جزئي على شارع واحة الكرامة – أبوظبي وعلى شارع شخبوط بن سلطان- العين حتى 4 أبريل، وإغلاق جزئي على شارع محمد بن خليفة – العين حتى 20 أبريل، وإغلاق على طريق الشيخة سلامة بنت بطي (E45) ليوا- منطقة الظفرة.

وأكد مركز النقل المتكامل استمراريته في تعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات على الطرق الداخلية والخارجية، بما يعزز من عوامل السلامة المرورية على الطرق.

منظومة البنية التحتية

تندرج أهمية مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها ضمن إطار تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في مدينة أبوظبي، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها إمارة أبوظبي على كافة الصعد السكانية والاقتصادية، حيث يسعى مركز النقل المتكامل من خلال هذه المشاريع إلى المواءمة بين قدرة منظومة البنية التحتية على تلبية احتياجات النمو المستمر في الإمارة وبين تحقيق الرضا العام من قبل المجتمع.