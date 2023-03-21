3 ورش حول تصنيف المقاولين والاستشاريين في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع تخطيط المدن 3 ورش عمل تثقيفية وتوعوية حول نظام تصنيف شركات المقاولات، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وقيد المهندسين، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بهدف تعزيز التواصل والتعاون مع هذه الكيانات لتقديم أفضل الخدمات في هذه المجالات الحيوية.

وقد استهدفت الورشتان الأولى والثانية شركات المقاولات، ومكاتب الاستشارات الهندسية العاملة في إمارة أبوظبي بهدف توعيتها بخصوص نظام وتعليمات أنظمة التصنيف وكيفية التقديم على خدمات التصنيف في منصة «تم»، وعرض نماذج للمستندات المطلوب من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية تقديمها في طلب التصنيف، وكذلك عرض المستجدات الفنية والتقنية الخاصة بأنظمة التصنيف.

وضمن هذا الإطار دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المنشآت الهندسية العاملة في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام التصنيف من خلال منصة «تم»، للحصول على شهادة مزاولة المهن الهندسية التي ستخولهم التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها الخدمات المرتبطة ببلديات الإمارة.

أما الورشة الثالثة فقد تمحورت حول «نظام قيد المهندسين»، مستهدفة المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي والمعنيين في شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية، بهدف توعية المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي وكيفية التقديم على خدمات القيد في منصة «تم»، وعرض نماذج للمستندات المطلوب تقديمها في طلب القيد.

وتحرص البلدية على دعوة المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي لحضور الورش التوعوية والتي تقام بشكل شهري، عن بعد، إذ يقوم فريق ورش العمل بعرض مواد مرئية توضح الإجراءات والمتطلبات الخاصة بقيد المهندسين، وقد تم شرح كيفية التقديم على خدمات قيد المهندسين من خلال منصة «تم»، وعرض نماذج للمستندات المطلوب تقديمها في طلب القيد. وتدعو بلدية مدينة أبوظبي جميع المهندسين العاملين في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام قيد المهندسين الجديد من خلال منصة «تم» للحصول على البطاقات التي ستخولهم التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها بلديات الإمارة، إذ يتعين على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية إرفاق نسخ إلكترونية من بطاقات قيد المهندسين لجميع التعاملات الخاصة بقطاع البناء والإنشاء، كما تؤكد البلدية على أن المهندس المصمم يتم إظهار بطاقته على المخططات الهندسية بحسب تخصصه.