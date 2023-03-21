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الإمارات تعلن دخول «المستكشف راشد» إلى مدار القمر بنجاح

الإمارات تعلن دخول «المستكشف راشد» إلى مدار القمر بنجاح
21 مارس 2023 21:39

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن نجاح دخول المستكشف راشد إلى مدار القمر ضمن الاستعدادات للهبوط التاريخي لأول مهمة إماراتية على سطح القمر.

وأكملت مركبة الهبوط التابعة لشركة «أي سبيس» أول مناورة لدخول مدار القمر، وفق مخطط المهمة وتحت إشراف المهندسين في 21 مارس عند الساعة 5:24 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات.

ويعتبر الدخول إلى مدار القمر خطوة رئيسية للبدء في المراحل المقبلة من مهمة المستكشف راشد، بما في ذلك تشغيل أنظمته 5 مرات.

وسيتم إكمال كل المناورات في مدار القمر قبل بدء مرحلة الهبوط المخطط لها في أواخر أبريل 2023.. وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول موعد وتوقيت الهبوط في الأيام المقبلة.

وبعد نجاح أول مرحلة للمهمة، وهي الإطلاق والوصول إلى المدار المنخفض والمرحلة الثانية وهي الملاحة يتجه المستكشف نحو إتمام المرحلة الثالثة وهي الوصول (الدخول والإنزال والهبوط).. وستكون هذه المرحلة الأكثر خطورة، خاصةً أن مركبة الهبوط ستتولى القيام بعملية الهبوط بنفسها على سطح القمر من خلال اعتمادها على أنظمتها إلى أن تصل للنقطة المحددة للهبوط.. وتلي ذلك المرحلة الرابعة وهي مرحلة إنزال المستكشف وتشغيله والتنقل على سطح القمر.. وتبدأ بمجرد هبوط المركبة على سطح القمر، ويتبع ذلك فحص الأنظمة وتشغيل المعدات وبدء جمع البيانات الأولية والقيام بالعمليات على سطح القمر والتقاط الصور. وتستمر هذه المرحلة لمدة 10 - 12 يوماً.

وتأتي المرحلتان الأخيرتان بعد مرور النهار القمري وهما مرحلة السبات ومرحلة إيقاف العمليات.. وسيستعد المستكشف راشد لليلة القمرية من خلال تشغيل نظام الاتصال الثانوي الذي يتولى تحميل المعلومات التي تم جمعها قبل الدخول بمرحلة السبات.

وتعد فرص بدء تشغيل المستكشف راشد من جديد ضئيلة، ولكن إذا تم تشغيل المستكشف بعد الليلة القمرية سيتم تمديد المهمة إلى الليلة القمرية الثانية لتختتم بعدها بمرحلة إيقاف التشغيل.

وتعد المهمة الطموحة التي أطلقتها دولة الإمارات لدراسة سطح القمر خطوة تمهد لاستكشاف الكواكب الأخرى مستقبلاً.

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