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الإمارات

الإمارات: الخميس أول أيام شهر رمضان

تعبيرية
21 مارس 2023 20:16

 أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1444 هجرية في الدولة، برئاسة معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن غداً هو المتمم لشهر شعبان وأن بعد غد “الخميس” هو أول أيام شهر رمضان الفضيل.

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