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حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 151 سجيناً بمناسبة شهر رمضان المبارك

حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 151 سجيناً بمناسبة شهر رمضان المبارك
21 مارس 2023 18:37

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 151 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

تأتي المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة وبهدف إدخال الفرحة والسرور على أسرهم.

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ومن جانبه تقدم اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية، معرباً عن أمله في أن تكون المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء وسبيلاً للاستقامة وبداية لحياة جديدة.

المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
الفجيرة
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