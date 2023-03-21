دوام الجمعة بقرار أولياء الأمور في مدارس دبي

دينا جوني (دبي)

ينتظر أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في دبي يوم غد، قرار الإدارات المدرسية بخصوص دوام أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك. فقد استعانت المدارس الحكومية بالاستبيانات الإلكترونية لاستفتاء رأي أولياء أمور الطلبة في العديد من مدارس دبي الخاصة على اختلاف مناهجها للاختيار فيما إذا كانوا يفضلون أن يكون دوام أبنائهم حضورياً أو عن بُعد أيام الجمعة في شهر رمضان. وقد تركت هيئة المعرفة والتنمية البشرية للإدارات المدرسية حرية الاختيار بين الدوام الافتراضي أو الحضوري داخل المدارس خلال شهر رمضان المبارك يوم الجمعة، مع الالتزام بانتهاء الدوام في الساعة الثانية عشرة ظهراً كحدّ أقصى. وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد أفادت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن دوام الطلاب في الجامعات والمدارس الحكومية خلال يوم الجمعة سيكون «عن بُعد»، مع مراعاة مواعيد الاختبارات الحضورية المحددة مسبقاً.

