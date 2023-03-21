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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
21 مارس 2023 17:49

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا نهاراً وغائما أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة أقصى شمال الدولة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً شمالاً وشرقاً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتكون شمالية غربية وغربية / 15 إلى 25 تصل 45 كم/س.
ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والثاني عند الساعة 02:25 والجزر الأول عند الساعة 20:00 والثاني عند الساعة 08:04 .
ونوه إلى أن بحر عمان سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:21 والثاني عند الساعة 22:26 والجزر الأول عند الساعة 16:15 والثاني عند الساعة 04:52 .

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