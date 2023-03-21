افتتاح حديقة ومجلس الوصل في عجمان

عجمان (الاتحاد) افتتح عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، حديقة ومجلس الوصل في منطقة الحميدية، حيث أقيمت الحديقة على مساحة 4800 متر مربع، وبتكلفة 2 مليون درهم، حرصاً من الدائرة على زيادة المساحات الخضراء في الإمارة والارتقاء بها، لتكون إحدى أهم المدن الخضراء في العالم، والتي يتوفر فيها مقومات العيش الهانئ والأجواء الصحية. جاء ذلك خلال تكريم 22 فائزاً في جائزة عجمان للزراعة بدورتها الـ 14، بحضور المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والمدراء التنفيذيين وشركاء النجاح والرعاة والمساهمين في نجاح الجائزة. وقال عبدالرحمن النعيمي: إن الدائرة تسعى بلا توقف لزيادة المساحات الخضراء في الإمارة، ونشر الثقافة الإيجابية بين المجتمع والسكان وتشجيع النماذج المشرفة في مجال الزراعة، ودعم الدائرة لتوسعة المسطحات الخضراء، لافتاً إلى أن الدائرة تحرص في كل عام على استمرارية تنظيم الجائزة البالغة تكلفتها 100 ألف درهم، لتعزيز التجارب المشرقة وتشجيع الجميع على انتهاج مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية. وأضاف: أن جائزة عجمان تمكنت من خلال الدورات الماضية من تحقيق أفضل النتائج، وأبرزت الدورة الحالية أفضل النماذج في فئة الحدائق المنزلية المنتجة، وفئة الحدائق المنزلية الداخلية والخارجية، وعززت جهود سكان البنايات من خلال منحهم المشاركة في فئة أفضل شرفة، مثمناً الصورة المثالية المتوفرة في فئات أفضل حديقة مسجد وحديقة مدرسة وحديقة مؤسسة. من جهته، قدم أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة، شرحاً مفصلاً عن حديقة الوصل، والتي دشنت ضمن جهود الدائرة لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، لافتاً إلى أن الحديقة أقيمت وسط منطقة حيوية يقطنها السكان ويرتادها الزوار، وتتوفر فيها 83 موقفاً لرواد الحديقة، وألعاب للأطفال ومرافق متعددة. وأشار إلى أن الإدارة تضع خطة شاملة ومتكاملة تغطي مناطق الإمارة كافة للمضي في تحول عجمان لمدينة خضراء وجاذبة للجميع، مشيداً بجهود كل من يسهم ويدعم ويحفز لتحقيق الهدف المنشود.