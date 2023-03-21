«جسور الخير» تجهز 2000 طرد غذائي بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين) انطلقت اليوم حملة جسور الخير في قاعة الاتحاد بأم القيوين، تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمشاركة أكثر من 200 متطوع من مختلف الجهات، بهدف تجهيز 2000 طرد غذائي، سيتم إرسالها إلى المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا. وثمن معالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومساهمة أهل الخير والمحسنين، ومشاركة المتطوعين والموظفين في الحملة، التي لاقت تفاعلاً كبيراً، مؤكداً أن الجميع أعطى صورة مشرفة لدولة الإمارات، من خلال سرعة تجاوبهم وتعاونهم وإنجازهم المهمة، مما يدل على تفانيهم للعمل الإنساني، وإخلاصهم في العطاء ومد يد العون لمساعدة المحتاجين. وقال: إن الحملة تأتي استمراراً لجهود الدولة في إغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، لافتاً إلى أنه بفضل دعم القيادة الرشيدة ومشاركة الشعب، تم إرسال المواد المختلفة من خلال رحلات جوية وبحرية، حملت أكثر من 6200 ألف طن حتى الآن، وما يميز جهود الإمارات هو وجود أبنائها في أرض الميدان لتقديم الخدمات الطبية أو الإغاثية، حيث كانوا من أوائل المتواجدين، استجابة للإغاثة التي وصلتهم من هذه الدول، وساهموا في إنقاذ بعض الجرحى. وأضاف معالي الدكتور حمدان المزروعي: نسعى من خلال حملة «جسور الخير» في قاعة الاتحاد بأم القيوين، إلى تجهيز 2000 طرد غذائي في وقت قصير، بجهود المتطوعين، وسيتم إرسالها في الوقت المناسب وللمكان المناسب، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.