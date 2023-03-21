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وزارة الداخلية تدعو الجمهور لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسسب الأحوال الجوية

وزارة الداخلية تدعو الجمهور لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسسب الأحوال الجوية
21 مارس 2023 15:36

دعت وزارة الداخلية الجمهور إلى تأمين المركبات، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة  نظراً للحالة الجوية السائدة في المناطق الشرقية والشمالية من الدولة.

وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «وزارة الداخلية: نظراً للحالة الجوية السائدة في المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، واحتمالية تساقط الأمطار مصحوبة بحبات من البرَد.. ندعو الجمهور إلى تأمين المركبات، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة».

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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