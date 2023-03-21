محمد بن راشد يهنئ الشعوب المحتفلة بعيد «النيروز»

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الثلاثاء، جميع الشعوب المحتفلة بعيد النيروز.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»:«تهانينا اليوم لجميع الشعوب المحتفلة بعيد النيروز … تمنياتنا لهم بعام سعيد .. وربيع يعمه السلام والخير .. وأيام قادمة ينعمون فيها بالاستقرار والازدهار بإذن الله».





