شرطة أبوظبي تطلق مبادرة "أطعم تؤجر الرمضانية"

أطلقت شرطة أبوظبي النسخة الرابعة لمبادرة "أطعم تؤجر الرمضانية 2023" بالتعاون مع "فريق أبشر يا وطن التطوعي" والشركاء الرئيسيين وبتنظيم من إدارة المراسم والعلاقات العامة و إدارة الإعلام الامني بقطاع شؤون القيادة ومديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية .
وأوضح العقيد سهيل محمد الخييلي نائب مدير ادارة المراسم والعلاقات العامة في مؤتمر صحفي عقد في جامعة خليفة في أبوظبي أن المبادرة تتضمن توزيع 90 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك منها 2000 وجبة في أبوظبي يومياً ، و 1000 وجبة في مدينة العين على السائقين في 6 مواقع عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية مشيراً إلى انها تأتي في اطار استراتيجية شرطة أبوظبي نحو "تعزيز التوعية والثقافة المرورية" و"ثقة ورضا المجتمع" وإسعاده.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى الحد من حوادث الطرق وقت الإفطار نتيجة سعي بعض السائقين للحاق بموعد الإفطار مؤكداً الحرص على وقاية السائقين من مخاطر السرعة الزائدة في ارتكاب الحوادث المرورية ومخاطر تجاوز الإشارة الحمراء وتتضمن توزيع منشورات توعوية بأهمية الحد من السرعات والالتزام بقواعد السير والمرور .
ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات و أفراد المجتمع، ونشر ثقافة العمل الجماعي التي تسهم في دعم تطلعات الإمارة في تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وفق منهجية عمل تجسد قيم العمل الجماعي وروح التكافل بين مختلف شرائح المجتمع، وبما يعكس تضافر جهود كافة الجهات الحكومية للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة ، وزيادة عدد المتطوعين المشاركين لعام 2023، في تجهيز الوجبات بما يعزز قيم التكافل والتلاحم ، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وقيم الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والخدمة العامة.
وقالت سمية مبارك الكثيري، رئيس فريق أبشر يا وطن التطوعي إن المشاركة تهدف الى توجيه طاقات متطوعي ومتطوعات الفريق لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وقيم الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والخدمة العامة، وإشراك المتطوعين في الأنشطة التي تدعم المجتمع على المستويات الاجتماعية والثقافية.
وأكدت أن هذا العمل الإنساني يجسد الأهداف النبيلة التي تسعى إليها القيادة الرشيدة لتفعيل العمل الجماعي والتطوعي لخدمة الوطن المعطاء، والحفاظ على السلامة المرورية، والتقليل من سرعة السائقين الذين يحاولون الوصول إلى منازلهم قبل حلول موعد وسيتم احتساب ساعات تطوعية وتقديم شهادات تقدير بعد تسجيل المتطوعين على الموقع الالكتروني لمنصة الإمارات للتطوع.