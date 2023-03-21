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دوام الجهات الحكومية المحلية في أم القيوين خلال رمضان من الاثنين حتى الخميس

دوام الجهات الحكومية المحلية في أم القيوين خلال رمضان من الاثنين حتى الخميس
21 مارس 2023 13:26

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.. أصدر الديوان الأميري في أم القيوين تعميماً بشأن الدوام الرسمي لموظفي حكومة أم القيوين خلال شهر رمضان المبارك.

ونص التعميم على أن يكون الدوام الرسمي في كافة الجهات الحكومية المحلية في إمارة أم القيوين خلال شهر رمضان المبارك ابتداءً من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس على أن تصبح عطلة نهاية الأسبوع من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد.

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وتبدأ مواعيد العمل الرسمية لموظفي حكومة أم القيوين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.

المصدر: وام
رمضان
أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
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