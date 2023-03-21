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عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية الجزائر

عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية الجزائر
21 مارس 2023 10:41

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي أحمد عطاف بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

وأعرب سموه خلال اتصال هاتفي عن تمنياته لمعاليه التوفيق والسداد في مهام عمله.

وبحثا الوزيران العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، ودعا سموه وزير الخارجية الجزائري إلى زيارة دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه للعمل مع معاليه من أجل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين دولة الإمارات والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

كما بحث سموه ومعالي أحمد عطاف خلال الاتصال الهاتفي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

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