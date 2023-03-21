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الإمارات

رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1025 نزيلاً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رئيس الدولة
21 مارس 2023 09:00

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالإفراج عن 1025 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

 وتأتي هذه المبادرة من صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.

 ويحرص صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" كل عام على العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية خلال شهر رمضان المبارك، لتعزيز الروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذا الشهر الفضيل لإعادة التفكير بمستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

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المصدر: وام
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النزلاء
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