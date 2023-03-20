أحمد بن سعيد يُسلم التقرير الختامي لـ«إكسبو 2020 دبي»

باريس (وام)

سلم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، رئيس سلطة مدينة إكسبو دبي التقرير الختامي لإكسبو 2020 دبي إلى المكتب الدولي للمعارض في باريس.

يحمل التقرير عنوان «قصة إكسبو 2020 دبي» وبالإضافة إلى توثيقه رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) للحدث واستمرارية تأثيره الإيجابي عبر مدينة إكسبو دبي، يقدم سرداً شاملاً لرحلة إكسبو 2020 دبي منذ قرار تقديم ملف استضافة الحدث، وصولاً إلى التصميم والبناء والعمليات التشغيلية. وفصّل التقرير أبرز إنجازات ونجاحات إكسبو 2020 دبي، بما فيها التغلب على تحديات الجائحة فضلاً عن تأثير الحدث العالمي الكبير، وإرثه المتجسد في مدينة إكسبو دبي. رافق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي الذي قدم للمكتب الدولي للمعارض ملف طلب استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 12 عاماً.

500 صفحة

سيتم وضع التقرير المؤلف من 500 صفحة، والذي تم إعداده باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، في مكتبة المكتب الدولي للمعارض في باريس، لينضم إلى نحو 5000 كتاب، يعود تاريخها إلى الفترة منذ عام 1851 حتى يومنا هذا، والتي تحافظ على الدروس المستفادة من المعارض السابقة لصالح الأجيال القادمة.. وسيكون مرجعاً مهماً لمضيفي الأحداث الكبرى في المستقبل، تماشياً مع هدف مدينة إكسبو دبي في تبادل المعرفة والخبرات حول تنظيم وإدارة واستضافة المعارض الدولية والأحداث الكبرى.. وتتوفر نسخة رقمية من التقرير عبر الموقع www.story.expo2020dubai.com.