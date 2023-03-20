ولي عهد الشارقة يشهد حفل تخريج في أكاديمية العلوم الشرطية

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، مساء أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل تخريج الدفعة (23) من الطلبة الضباط، والدفعة (2) من دورة الترقي لرتبة ملازم.

واستهل حفل التخريج الذي أقيم على ميدان أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه دخول الخريجين لميدان التخريج، عقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، كلمة رحب في مستهلها بسمو ولي العهد والحضور، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل تحت ظل قيادتها الرشيدة كل جهدها وتوظف كل طاقاتها لتحسين جودة الحياة الأمنية والمعيشية للمواطن والمقيم، والارتقاء بالبلاد لتصبح في مصاف الدول المتقدمة من حيث حجم التطور والازدهار والنماء في شتى نواحي الحياة.

وقال: «نلتقي اليوم بعد عام آخر من العطاء قدمته هذه المؤسسة الأكاديمية الأمنية بجدّ واجتهاد طلبتها وكادرها التعليمي والتدريبي، نلتقي لنجدّد عهدنا، بأننا ماضون قدماً في تنفيذ استراتيجيتنا ورؤيتنا وتطلعنا للمستقبل، مصنعاً للرجال المؤهلين والمدربين وفقاً لمنظومة وبيئة تعليمية متطورة ومتقدمة وبإنجازات عظيمة بحجم الوطن، وضباط شرطة على قدر الأمل، كل ذلك تقف خلفه وتدعمه رؤية سامية ونظرة ثاقبة من صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة الذي شهد عهده تقدماً ورقياً وحضارةً، وغدت دار استقرار ورخاء».

تحديث وتطوير

وتابع: «إننا في سباق مع الزمن للتحديث والتطوير المستمر في البرامج التعليمية والتدريبية، إضافة إلى استخدام أحدث السبل في مناهجنا وبرامجنا، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون داخلية وخارجية للاستفادة القصوى وعكسها على طلبة ومنتسبي الأكاديمية وفي مختلف المجالات منها البحث العلمي والأمن السيبراني والاستدامة الأمنية والميتافيرس وتطبيقاته في العمل الأمني، إضافة إلى مجال المواجهة الأمنية والتشريعية لبعض الجرائم ومكافحة جرائم المخدرات، حيث تُحدَّث الاستراتيجيات الأمنية بناءً عليها، تماشياً مع رؤى وتوجيهات سمو رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، لتقديم خدمات ذات جودة عالية وبكل تميز واستباقية». وأضاف: «اليوم هو آخر عهدنا بكم، قدّمنا وسخرنا كل إمكاناتنا وقدراتنا في سبيل إعدادكم وتأهيلكم، ونفوسنا مطمئنة وثقتنا بكم عالية، لانتقالكم إلى ميدان العمل لتثبتون ذاتكم وتحققون آمالكم وتطلعاتكم، أنتم أملنا في تحقيق مجتمع مستقر، ملؤه العدل وهدفه الأمن وحاضره رخاء ومستقبله سعادة ونماء».

واختتم: «إن أكاديمية العلوم الشرطية ماضية قدماً بعون الله في تحقيق رؤية وتطلعات سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة، في أن تصبح مركزاً مرموقاً في تأهيل وإعداد الكوادر البشرية المتميزة التي تحافظ على هذه الإنجازات والمكتسبات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعد كافة في جعل دولة الإمارات أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة». بعد ذلك، استأذن قائد الاستعراض، سمو رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، لبدء العرض العسكري الذي شارك فيه طلبة الأكاديمية من جميع الدفعات، وطلبة دورة الترقي لرتبة ملازم، قدموا من خلاله عروضاً عسكرية وتشكيلات وفنون تعكس المهارات التي تلقوها خلال فترة التدريب والتأهيل في الأكاديمية، والانضباط والالتزام بأداء المهام العسكرية. وتفضل سموه بتكريم المتفوقين من الخريجين وهم: أحمد طارق المراشدة الحاصل على المركز الأول في المجموع العام، والأول في المواد الأكاديمية، والأول في مناهج البحث العلمي، وراشد صلاح المزروعي الحاصل على المركز الثاني في المجموع العام، وعبدالرحمن محمد النقبي الثالث في المجموع العام، والأول في القيادة والأول في المشاة، وممدوح ياسين الخوالدة، الأول من الطلبة الموفدين، وحمد خالد المنذري، الأول في المسلك، وسعود الكوس السويدي، الأول في الرماية، وعبدالله محمد العثمني، الأول في اللياقة البدنية، وسيف الباس السويدي، قائد الاستعراض. كما كرم أوائل دورة الترقي لرتبة ملازم وهم: راشد خميس النقبي، الأول في المجموع العام والأول في المواد التدريبية، ويسرى جمعة الغُبّي، الحاصلة على المركز الأول في المجموع العام، تسلم بعدها سموه درعاً تذكارية تعبيراً عن تقدير الأكاديمية لدعم سموه اللامحدود لطلبتها والعاملين فيها.

وقام طلبة الدفعة 23 بتسليم علم الأكاديمية إلى الدفعة 24، ليعزف بعدها سلام العلم، ثم أدى الخريجون قسم الولاء لله والوطن، تقدم بعدها قائد الاستعراض من المنصة الرئيسة للاستئذان بالانصراف من راعي الحفل. واختتمت فعاليات حفل التخريج بالتقاط الصور التذكارية لسمو ولي عهد الشارقة مع الضباط الخريجين وأعضاء مجلس الأكاديمية، مهنئاً سموه الخريجين، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية، كما حثّهم على بذل الغالي والنفيس من أجل خدمة الوطن، والدفاع عن إنجازاته ومكتسباته.