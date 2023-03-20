الرئيس المعيّن لمؤتمر COP28 يزور كوبنهاغن للمشاركة في رئاسة الاجتماع الوزاري بشأن تغير المناخ

أبوظبي (وام)

يزور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، للمشاركة في رئاسة الاجتماع الوزاري بشأن تغير المناخ مع معالي سامح شكري، وزير الخارجية المصري رئيس مؤتمر الأطراف COP27، حيث يعد هذا أول اجتماع سياسي رفيع المستوى يُعقد عقب مؤتمر COP27، ويهدف إلى تمهيد الطريق لنجاح مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات أواخر العام الجاري، ومتابعة تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ونتائج ومخرجات مؤتمر COP27.

يحضر الاجتماع الذي تستضيفه حكومة الدنمارك عددٌ من وزراء المناخ وكبار المسؤولين الحكوميين من بلدان متقدمة ونامية منها فرنسا واليابان وجزر المالديف وساموا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب كلٍ من سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخي. ويلقي معاليه الكلمة الافتتاحية خلال الاجتماع، كما يترأس عدداً من الجلسات العامة التي تنعقد ضمن فعالياته، وسيسعى إلى دعم التوصل إلى اتفاق على الأهداف المشتركة للعمل المناخي، وتشجيع الوزراء المعنيين بالمناخ على الالتزام بتنفيذ مزيد من الإجراءات خلال عام 2023 عبر موضوعات التكيُّف، والتخفيف، والانتقال في قطاع الطاقة، والتمويل المناخي الدولي، والخسائر والأضرار. كما يعقد معاليه سلسلة من اللقاءات الثنائية سعياً لدعم جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP28 وضمان أن يكون مؤتمراً يحتوي الجميع ويركز على النتائج العمليّة، حيث يجري نقاشات ثنائية مع كلٍ من معالي دان يورغنسن، وزير التعاون الإنمائي والسياسة المناخية العالمية الدنماركي، الذي يستضيف الاجتماع الوزاري، ومعالي غريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، ومعالي جينيفر مورغان، وزيرة الدولة والمبعوثة الألمانية الخاصة للعمل المناخي الدولي، ومعالي محمد شهاب الدين، وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في بنغلاديش.