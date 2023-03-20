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سفير الإمارات في بوينس أيرس يلتقي وزير البيئة والتنمية المستدامة

سعيد القمزي يلتقي وزير البيئة والتنمية المستدامة الأرجنتيني (وام)
21 مارس 2023 01:11

بوينس أيرس (وام)

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 التقى سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين، معالي خوان كابانديه، وزير البيئة والتنمية المستدامة الأرجنتيني، وبحثا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.  وأشاد القمزي، خلال اللقاء، بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والأرجنتين، واستعرض تحضيرات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي يعقد في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين.
من جانبه، أكد معالي كابانديه أهمية استمرار التعاون بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة، وأعرب عن اهتمام بلاده بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم، وأثنى على الدور البارز لدولة الإمارات في مجال حماية المناخ ودعمها المشهود للعمل الجماعي المبذول لتحقيق الاستدامة على مستوى المنطقة والعالم.

الإمارات
بوينس أيرس
الأرجنتين
التنمية المستدامة
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