الثلاثاء 21 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن حمد يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»

محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
21 مارس 2023 01:12

الفجيرة (وام)

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، الاجتماع الأول للمجلس لعام 2023، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني، نائب رئيس المجلس والمهندس خميس النون مدير عام المؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة.
واطلع سمو ولي عهد الفجيرة خلال الاجتماع على إنجازات المؤسسة منذ إنشائها ومشاريعها المنجزة في مجال الخدمات الإسكانية خلال عام 2022 واعتمد استراتيجية المؤسسة 2023-2032، وإنشاء مجالس مجتمعية في عدد من مناطق إمارة الفجيرة.

أخبار ذات صلة
«ثلاثي القمة» يواصل الانتصارات في دوري «الأولى»
ولي عهد الفجيرة يلتقي سليمة المزروعي الفائزة بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية

ولي عهد الفجيرة: ترسيخ قيم المشاريع الخيرية
أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، دور المشاريع الإنسانية والمبادرات الخيرية في نشر قيم التكافل والتلاحم بين أفراد المجتمع، وأهميتها في تلبية احتياجاتهم وتحقيق استقرارهم الاجتماعي بما يسهم في بناء مجتمعات مستقرة وإيجابية. جاء ذلك خلال ترؤس سموه، الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية لعام 2023م، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة. وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بترسيخ قيم المشاريع الخيرية وتحقيق استدامة الأعمال الإنسانية، وضرورة تفعيل شراكات المؤسسة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف إنجاز رؤيتها على مستوى الأفراد والمجتمع. واطلع سموه خلال الاجتماع على خطة عمل المؤسسة ومشاريعها الحالية والمستقبلية في مجال المساعدات الإنسانية .
 

الفجيرة
محمد بن حمد الشرقي
مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق
سعيد محمد الرقباني
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ميسي يحضر «احتفالية بنما» كاملة العدد
الرياضي
ميسي يحضر «احتفالية بنما» كاملة العدد
اليوم 02:40
إيطاليا تلعب من أجل فيالي
الرياضي
إيطاليا تلعب من أجل فيالي
اليوم 02:38
أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
الرياضي
أيندهوفن يحظر مشجعه 40 عاماً
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©