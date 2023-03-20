محمد بن حمد يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»

الفجيرة (وام)

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، الاجتماع الأول للمجلس لعام 2023، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني، نائب رئيس المجلس والمهندس خميس النون مدير عام المؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة خلال الاجتماع على إنجازات المؤسسة منذ إنشائها ومشاريعها المنجزة في مجال الخدمات الإسكانية خلال عام 2022 واعتمد استراتيجية المؤسسة 2023-2032، وإنشاء مجالس مجتمعية في عدد من مناطق إمارة الفجيرة.

ولي عهد الفجيرة: ترسيخ قيم المشاريع الخيرية

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، دور المشاريع الإنسانية والمبادرات الخيرية في نشر قيم التكافل والتلاحم بين أفراد المجتمع، وأهميتها في تلبية احتياجاتهم وتحقيق استقرارهم الاجتماعي بما يسهم في بناء مجتمعات مستقرة وإيجابية. جاء ذلك خلال ترؤس سموه، الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية لعام 2023م، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة. وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بترسيخ قيم المشاريع الخيرية وتحقيق استدامة الأعمال الإنسانية، وضرورة تفعيل شراكات المؤسسة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بهدف إنجاز رؤيتها على مستوى الأفراد والمجتمع. واطلع سموه خلال الاجتماع على خطة عمل المؤسسة ومشاريعها الحالية والمستقبلية في مجال المساعدات الإنسانية .

